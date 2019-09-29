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РИА Новости

Дана Борисова прокомментировала задержание Бочкаревой с наркотиками

19:11 29.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Дана Борисова
Телеведущая Дана Борисова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Телеведущая Дана Борисова прокомментировала РЕН ТВ ситуацию с задержанием Натальи Бочкаревой, у которой накануне обнаружили наркотики.
Борисова заявила, что не понимает, почему актриса отрицает свою причастность к инциденту. Собеседница телеканала уверена, что на опубликованном видео с сотрудниками ДПС сама Бочкарева.
"Она даже фамилию, имя и отчество называет. Я в это вполне верю, так как я сама была в такой же ситуации", — отметила она.
Борисова рассказала, что ее дважды останавливали "по алкоголю" и забирали права. При этом телеведущая до последнего все отрицала.
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"Я точно так же говорила, что я капельки успокоительные принимала", — вспоминает она.
По ее словам, многие считают, что запрещенные вещества употребляют только звезды шоу-бизнеса, однако это не так.
Борисова отметила, что ей нравится делиться опытом собственной борьбы с наркозависимостью.
Накануне Бочкареву, ехавшую за рулем белого Cadillac, остановили сотрудники автоинспекции в Москве на улице Стромынка. При себе у нее был обнаружен сверток с кокаином массой 0,69 грамма. В отношении актрисы возбудили уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств". Ее отпустили под подписку о невыезде.
Бочкарева назвала всю ситуацию выдумкой и попыткой "заработать" на ней.
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