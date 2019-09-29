Дана Борисова прокомментировала задержание Бочкаревой с наркотиками

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Телеведущая Дана Борисова прокомментировала Телеведущая Дана Борисова прокомментировала РЕН ТВ ситуацию с задержанием Натальи Бочкаревой, у которой накануне обнаружили наркотики.

Борисова заявила, что не понимает, почему актриса отрицает свою причастность к инциденту. Собеседница телеканала уверена, что на опубликованном видео с сотрудниками ДПС сама Бочкарева.

"Она даже фамилию, имя и отчество называет. Я в это вполне верю, так как я сама была в такой же ситуации", — отметила она.

Борисова рассказала, что ее дважды останавливали "по алкоголю" и забирали права. При этом телеведущая до последнего все отрицала.

"Я точно так же говорила, что я капельки успокоительные принимала", — вспоминает она.

По ее словам, многие считают, что запрещенные вещества употребляют только звезды шоу-бизнеса, однако это не так.

Борисова отметила, что ей нравится делиться опытом собственной борьбы с наркозависимостью.

Накануне Бочкареву, ехавшую за рулем белого Cadillac, остановили сотрудники автоинспекции в Москве на улице Стромынка. При себе у нее был обнаружен сверток с кокаином массой 0,69 грамма. В отношении актрисы возбудили уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств". Ее отпустили под подписку о невыезде.