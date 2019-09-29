В Крыму заявили, что участники совещания ОБСЕ не хотят посетить полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Участники совещания ОБСЕ по правам человека в Варшаве не отозвались на приглашение посетить Крым, сообщила РИА Новости главный редактор "Крымской газеты" Мария Волконская, которая участвовала в совещании.

Двухнедельное совещание ОБСЕ по правам человека завершилось в Варшаве в пятницу. В нем приняли участие делегации 57 стран, структур ОБСЕ и партнеров, гражданского общества и международных организаций

"На наше приглашение, к сожалению, никто так и не отозвался. Западная пресса придерживается четкой предвзятой позиции по отношению к Крыму. К сожалению, они отрабатывают зарплату, и только единицы могут позволить себе отказаться от "диванной" журналистики и приехать в Крым, чтобы посмотреть, что же все-таки у нас происходит", - сказала Волконская.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.