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РИА Новости

В Крыму заявили, что участники совещания ОБСЕ не хотят посетить полуостров

18:38 29.09.2019
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CC BY 4.0 / OSCE/Maria Kuchma / Совещание ОБСЕ по правам человека в Варшаве
Совещание ОБСЕ по правам человека в Варшаве
CC BY 4.0 / OSCE/Maria Kuchma /
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Участники совещания ОБСЕ по правам человека в Варшаве не отозвались на приглашение посетить Крым, сообщила РИА Новости главный редактор "Крымской газеты" Мария Волконская, которая участвовала в совещании.
Двухнедельное совещание ОБСЕ по правам человека завершилось в Варшаве в пятницу. В нем приняли участие делегации 57 стран, структур ОБСЕ и партнеров, гражданского общества и международных организаций
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"На наше приглашение, к сожалению, никто так и не отозвался. Западная пресса придерживается четкой предвзятой позиции по отношению к Крыму. К сожалению, они отрабатывают зарплату, и только единицы могут позволить себе отказаться от "диванной" журналистики и приехать в Крым, чтобы посмотреть, что же все-таки у нас происходит", - сказала Волконская.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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