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РИА Новости

В Ливии спасли более 70 нелегальных мигрантов в Средиземном море

18:10 29.09.2019
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© AP Photo / Olmo CalvoЛодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии
Лодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии
© AP Photo / Olmo Calvo
Лодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии . Архивное фото
КАИР, 29 сен - РИА Новости. Береговая охрана Ливии спасла 71 нелегального мигранта в Средиземном море, говорится в заявлении ливийского ВМФ, подконтрольного правительству национального согласия в Триполи.
Ранее ливийское отделение управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что лодка, перевозившая более 50 мигрантов, перевернулась в субботу у берегов Ливии.
Ливийские ВМФ сообщили, что сигнал бедствия с надувной лодки, на борту которой находился 71 человек, поступил в субботу вечером. Спустя несколько часов патруль ВМС обнаружил в Средиземном море лодку с нелегальными мигрантами в 72 километрах к северо-западу от прибрежного города Хомс в Ливии.
Отмечается, что мигрантов доставили в воскресенье утром в пункт ВМС в Хомсе.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство и превратилась в перевалочный пункт для нелегальных мигрантов, стремящихся попасть в Европу. Незаконные вооруженные группировки, действующие на территории Ливии, контролируют нелегальный бизнес по отправке мигрантов в Европу.
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