В Ливии спасли более 70 нелегальных мигрантов в Средиземном море

Лодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии . Архивное фото

Лодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии

© AP Photo / Olmo Calvo Лодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии

КАИР, 29 сен - РИА Новости. Береговая охрана Ливии спасла 71 нелегального мигранта в Средиземном море, говорится в заявлении ливийского ВМФ, подконтрольного правительству национального согласия в Триполи.

Ранее ливийское отделение управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что лодка, перевозившая более 50 мигрантов, перевернулась в субботу у берегов Ливии.

Ливийские ВМФ сообщили, что сигнал бедствия с надувной лодки, на борту которой находился 71 человек, поступил в субботу вечером. Спустя несколько часов патруль ВМС обнаружил в Средиземном море лодку с нелегальными мигрантами в 72 километрах к северо-западу от прибрежного города Хомс в Ливии.

Отмечается, что мигрантов доставили в воскресенье утром в пункт ВМС в Хомсе.