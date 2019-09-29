Россия открыта для диалога по освоению Арктики, заявили в Совбезе

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россия открыта для эффективного диалога с другими странами по вопросам развития арктических территорий и исходит из того, что освоение Арктики должно идти при безусловном учете национальных интересов стран региона, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов.

В интервью " Российской газете " Аверьянов напомнил, что стратегия развития Арктической зоны РФ и обеспечения нацбезопасности на период до 2020 года "предусматривает углубление многостороннего сотрудничества России с приарктическими государствами и позиционирование Арктики как территории мира и взаимовыгодного партнерства".

"При этом мы исходим из того, что работа в Арктике должна осуществляться при безусловном учете национальных интересов региональных государств", - сказал Аверьянов. "Необходимо учитывать, что Арктика — это очень непростой регион, и чрезвычайные ситуации там на порядок опаснее, чем в любом другом уголке земного шара. Поэтому освоение Арктики в хозяйственных целях невозможно без эффективного международного диалога. Россия для такого диалога открыта", - добавил он.

Восьмая международная встреча представителей Арктического совета пройдет в России с 30 сентября по 2 октября под эгидой Совета безопасности РФ. Мероприятие состоится на борту теплохода, который проследует из Санкт-Петербурга на остров Валаам в Ладожском озере и обратно.