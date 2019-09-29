В Совбезе призвали возобновить встречи глав генштабов стран Арктики

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Ежегодные встречи глав генеральных штабов стран арктической зоны надо возобновить, это способствовало бы сохранению низкой политической напряженности и обеспечению безопасности в этом регионе мира, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов.

"У сотрудничества в рамках Арктического совета есть определенные ограничения. В частности, сегодня там фактически не обсуждаются военно-политические вопросы", - отметил Аверьянов в интервью "Российской газете"

Он напомнил, что ранее существовала практика ежегодных встреч начальников генеральных штабов вооруженных сил региональных государств, такой формат, по его словам, был "эффективным механизмом укрепления доверия и безопасности в Арктике".

"К сожалению, проведение этих встреч было приостановлено по инициативе западных партнеров в 2014 году. Для того чтобы Арктика и впредь оставалась зоной низкой напряженности, такой канал взаимодействия хорошо было бы возобновить", - сказал Аверяьнов.