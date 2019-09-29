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РИА Новости

В Совбезе призвали возобновить встречи глав генштабов стран Арктики

17:15 29.09.2019 (обновлено: 20:44 29.09.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАрктика
Арктика
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Арктика. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Ежегодные встречи глав генеральных штабов стран арктической зоны надо возобновить, это способствовало бы сохранению низкой политической напряженности и обеспечению безопасности в этом регионе мира, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов.
"У сотрудничества в рамках Арктического совета есть определенные ограничения. В частности, сегодня там фактически не обсуждаются военно-политические вопросы", - отметил Аверьянов в интервью "Российской газете".
Он напомнил, что ранее существовала практика ежегодных встреч начальников генеральных штабов вооруженных сил региональных государств, такой формат, по его словам, был "эффективным механизмом укрепления доверия и безопасности в Арктике".
"К сожалению, проведение этих встреч было приостановлено по инициативе западных партнеров в 2014 году. Для того чтобы Арктика и впредь оставалась зоной низкой напряженности, такой канал взаимодействия хорошо было бы возобновить", - сказал Аверяьнов.
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