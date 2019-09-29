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РИА Новости

Врач-терапевт назвала мифом наличие опасного для здоровья режима стирки

16:59 29.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкОборудование для прачечных
Оборудование для прачечных
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Врач-терапевт Татьяна Романенко прокомментировала исследование немецких ученых, в котором те заявили об опасности использования экономного режима стирки для здоровья.
В исследовании разбирался случай, произошедший в одной из больниц Бонна. Там в реанимацию к новорожденным проникали бактерии, близкие к возбудителям пневмонии. Их обнаружили в емкостях для стирального порошка и на резиновых уплотнителях внутри барабана. Исследователи сделали вывод, что эти бактерии не уничтожаются при стирке в экономном режиме.
Романенко назвала выводы немецких ученых мифом. По словам врача, в жестких мерах дезинфекции нет необходимости, если у ребенка нет кишечной или вирусной инфекции.

"Если люди потенциально опасны в эпидемиологическом плане, то предполагается, что их белье стирается отдельно и после стирки производится дезинфекция стиральной машинки. Это совсем другая история, а не то, что постиранная шапочка может представлять эпидемиологическую опасность", — сказала Романенко в интервью телеканалу "Звезда".

Доктор также напомнила, что болеющий человек должен пользоваться отдельными приборами, посудой и бельем. Эти вещи следует стирать не меньше часа и отдельно от других при температуре 90 градусов.
Стиральная машина
Вчера, 02:14РИА Новости
Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины
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Здоровье - ОбществоОбщество
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