Врач-терапевт назвала мифом наличие опасного для здоровья режима стирки

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Врач-терапевт Татьяна Романенко прокомментировала исследование немецких ученых, в котором те заявили об опасности использования экономного режима стирки для здоровья.

В исследовании разбирался случай, произошедший в одной из больниц Бонна. Там в реанимацию к новорожденным проникали бактерии, близкие к возбудителям пневмонии. Их обнаружили в емкостях для стирального порошка и на резиновых уплотнителях внутри барабана. Исследователи сделали вывод, что эти бактерии не уничтожаются при стирке в экономном режиме.

Романенко назвала выводы немецких ученых мифом. По словам врача, в жестких мерах дезинфекции нет необходимости, если у ребенка нет кишечной или вирусной инфекции.

"Если люди потенциально опасны в эпидемиологическом плане, то предполагается, что их белье стирается отдельно и после стирки производится дезинфекция стиральной машинки. Это совсем другая история, а не то, что постиранная шапочка может представлять эпидемиологическую опасность", — сказала Романенко в интервью телеканалу "Звезда".