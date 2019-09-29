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РИА Новости

Силовики при обстреле Горловки ранили мирного жителя, заявили в ДНР

16:22 29.09.2019 (обновлено: 16:41 29.09.2019)
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CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Один человек получил ранение при обстреле украинскими силовиками окраины Горловки, подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщил и.о. главы администрации города Иван Приходько в Telegram.
Горловка находится у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, силовики регулярно ее обстреливают. В городе до начала конфликта проживало около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
Осколки снарядов после обстрела ВСУ в Донецке. Архивное фото
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Иван ПриходькоДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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