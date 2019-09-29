Силовики при обстреле Горловки ранили мирного жителя, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Один человек получил ранение при обстреле украинскими силовиками окраины Горловки, подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщил и.о. главы администрации города Иван Приходько в Telegram.

Горловка находится у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, силовики регулярно ее обстреливают. В городе до начала конфликта проживало около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.