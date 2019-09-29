Пушков оценил призывы опубликовать тексты переговоров Зеленского с Путиным

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал появление на Украине петиций с требованием опубликовать тексты переговоров Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.
По мнению сенатора, на Украине решили перенять американский опыт публикации стенограмм закрытых переговоров.
"Думаю, он (Зеленский. – Прим. ред.) этого не сделает, иначе станет заложником националистов, популистов и прочей невменяемой публики ", - написал Пушков в Twitter.
Ранее на сайте президента Украины появились две петиции с требованием опубликовать стенограммы всех телефонных разговоров с Владимиром Путиным. Чтобы обращения рассмотрел президент, каждый из них должен набрать 25 тысяч подписей за 90 дней.