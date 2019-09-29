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РИА Новости

"Немеют руки и ноги". Ницой устроила скандал из-за русскоязычного таксиста

15:54 29.09.2019
2839
© Фото : страница Ларисы Ницой в FacebookЛариса Ницой
Лариса Ницой
© Фото : страница Ларисы Ницой в Facebook
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Украинская детская писательница Лариса Ницой устроила скандал таксисту из-за того, что он говорил на русском языке.
Как сообщила Ницой, мужчина отметил, что не собирается разговаривать на украинском, а затем, по ее словам, "выдал весь набор фраз, которыми изъясняются все антиукраинские гниды".
Писательница пожаловалась в службу вызова такси, однако ей ответили, что в компании не указывают водителям, на каком языке им общаться. Это еще больше вывело Ницой из себя.
"Я имею в виду, дорогие украинцы, вы понимаете, да? Вызываете такси - к вам на вызов приезжает насильник (собственно такой и приехал), или вор, или убийца", - написала она на своей странице в Facebook, не уточнив, на каком основании высказывает подобные обвинения.
Женщина также добавила, что от отказов говорить на украинском языке у нее "немеют руки и ноги".
Лариса Ницой известна своим скандальным подходом к борьбе с русским языком. Она называла "быдлом" соотечественников, которые слушают российскую музыку, и предлагала задействовать полицию для контроля за соблюдением моратория на использование "русскоязычного культурного продукта".
Улица Валовая в Старом городе, Тернополь, Украина
7 ноября 2018, 16:24Радио Sputnik
А чо, а Ницой. В Тернополе началась новая жизньВслед за Львовом и Житомиром в Тернополе запретили публично использовать "русскоязычный культурный продукт". Но оговорились, что не насовсем.
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Популярные комментарии
Маловато отказов, раз ещё не онемела и не парализована.😂😂😂😂
29 сентября, 16:01
Сергей Серый
2110000
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