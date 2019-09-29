"Немеют руки и ноги". Ницой устроила скандал из-за русскоязычного таксиста

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Украинская детская писательница Лариса Ницой устроила скандал таксисту из-за того, что он говорил на русском языке.

Как сообщила Ницой, мужчина отметил, что не собирается разговаривать на украинском, а затем, по ее словам, "выдал весь набор фраз, которыми изъясняются все антиукраинские гниды".

Писательница пожаловалась в службу вызова такси, однако ей ответили, что в компании не указывают водителям, на каком языке им общаться. Это еще больше вывело Ницой из себя.

"Я имею в виду, дорогие украинцы, вы понимаете, да? Вызываете такси - к вам на вызов приезжает насильник (собственно такой и приехал), или вор, или убийца", - написала она на своей странице в Facebook , не уточнив, на каком основании высказывает подобные обвинения.

Женщина также добавила, что от отказов говорить на украинском языке у нее "немеют руки и ноги".