"Немеют руки и ноги". Ницой устроила скандал из-за русскоязычного таксиста

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Украинская детская писательница Лариса Ницой устроила скандал таксисту из-за того, что он говорил на русском языке.
Как сообщила Ницой, мужчина отметил, что не собирается разговаривать на украинском, а затем, по ее словам, "выдал весь набор фраз, которыми изъясняются все антиукраинские гниды".
Писательница пожаловалась в службу вызова такси, однако ей ответили, что в компании не указывают водителям, на каком языке им общаться. Это еще больше вывело Ницой из себя.
"Я имею в виду, дорогие украинцы, вы понимаете, да? Вызываете такси - к вам на вызов приезжает насильник (собственно такой и приехал), или вор, или убийца", - написала она на своей странице в Facebook, не уточнив, на каком основании высказывает подобные обвинения.
Женщина также добавила, что от отказов говорить на украинском языке у нее "немеют руки и ноги".
Лариса Ницой известна своим скандальным подходом к борьбе с русским языком. Она называла "быдлом" соотечественников, которые слушают российскую музыку, и предлагала задействовать полицию для контроля за соблюдением моратория на использование "русскоязычного культурного продукта".