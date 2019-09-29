Худрук Александринского театра прокомментировал увольнение актера Деля

Ранее актер театра Илья Дель сообщил в Facebook, что его уволили без объяснения причин. Он предположил, что увольнение может быть связано с его участием в пикетах оппозиции.

"Дель отказывался от предложенных ролей, переносил репетиции на выпуске последней премьеры, предупреждал, что не уверен, что сможет полноценно репетировать в следующем спектакле, что хорошо бы ввести второй состав. Уже после этого с ним переговорил завтруппой и объяснил, что при таком графике и такой востребованности у театра нет возможности поддерживать постоянные отношения с артистом, что это очень рискованно, и предложил перейти на разовые. С чем Дель абсолютно согласился, а потом написал пост, перевернув все с ног на голову", - сказал Фокин.