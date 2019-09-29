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РИА Новости
Культура

Худрук Александринского театра прокомментировал увольнение актера Деля

15:53 29.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗдание Александринского театра в Санкт-Петербурге
Здание Александринского театра в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Здание Александринского театра в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен – РИА Новости. Увольнение актера Ильи Деля из труппы Александринского театра не связано с его политическими взглядами и действиями, заявил художественный руководитель театра Валерий Фокин.
Ранее актер театра Илья Дель сообщил в Facebook, что его уволили без объяснения причин. Он предположил, что увольнение может быть связано с его участием в пикетах оппозиции.
"Я убежден, что то, что делает артист в свое нерабочее время — его личное дело. Более того, о политической деятельности Ильи Деля я узнал впервые из его поста", — приводятся слова Фокина в официальной группе "Александринки" в Facebook.
По его мнению, ситуация с Делем – типичный "нашего времени случай".
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"Дель отказывался от предложенных ролей, переносил репетиции на выпуске последней премьеры, предупреждал, что не уверен, что сможет полноценно репетировать в следующем спектакле, что хорошо бы ввести второй состав. Уже после этого с ним переговорил завтруппой и объяснил, что при таком графике и такой востребованности у театра нет возможности поддерживать постоянные отношения с артистом, что это очень рискованно, и предложил перейти на разовые. С чем Дель абсолютно согласился, а потом написал пост, перевернув все с ног на голову", - сказал Фокин.
Он добавил, что "важно хотя бы попытаться привить молодым, начинающим артистам понятие служения театру, чувство ответственности в нашей искусительной жизни, когда творческий процесс замещается попыткой усидеть на десяти стульях сразу, успеть везде, не понимая, что в результате теряется суть профессии".
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КультураВалерий ФокинАлександринский театрСанкт-Петербург
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