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РИА Новости
Культура

Ким Кардашьян обещает, что сегодня выйдет новый альбом Канье Уэста

20:44 29.09.2019
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© AP Photo / Charles SykesАмериканская модель, актриса Ким Кардашьян и ее супруг Канье Уэст
Американская модель, актриса Ким Кардашьян и ее супруг Канье Уэст
© AP Photo / Charles Sykes
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Ким Кардашьян пообещала, что новый альбом ее мужа рэпера Канье Уэста Jesus is King выйдет 29 сентября, сообщает NME.
Ранее релиз планировался на 27 сентября, но Кардашьян уточнила, что его перенесли на воскресенье из-за мелких недоделок.
О работе над альбомом был снят фильм Jesus is Lord, который будут показывать в кинотеатрах IMAX в октябре. Постер к фильму выложил в своем твиттере создатель музыкального блога Fakes Shore Drive Андрю Барбер, отметив, что его любимая песня на новом альбоме — последняя.
Он также уточнил, что Канье Уэст больше не будет заниматься светской музыкой, только духовными песнопениями.
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