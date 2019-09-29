Шеремет: Киеву придется возобновить пассажирские перевозки в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет считает, что Украине придется со временем возобновить пассажирские перевозки в Крым, так как этого требуют украинские граждане, пока это не происходит из-за политических амбиций.

Ранее украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом, при этом о восстановлении рейсов в Крым речь не идет.

"Это не просто пожелание политиков. Это, прежде всего, пожелания людей, которые испытывают массу неудобств и трудностей с проездом. Эти неудобства искусственно создается киевскими властями, прежде всего, для собственных жителей и граждан Украины, которые массово едут на отдых в Крым. Люди все равно заставят украинское правительство работать во благо людей и слышать людей", - сказал РИА Новости Шеремет.

По его мнению, Украине мешают возобновить пассажирские перевозки исключительно политические амбиции, которые нужно отнести на задний план и работать в интересах жителей своей страны.

"Политические амбиции пройдут, как только народ потребует, чтобы их власти повернулись лицом к трудностям и чаяниям людей, которые они испытывают по вине Украины при пересечении границы. Им придется открывать шлагбаум, чтобы граждане Украины беспрепятственно могли ехать в Крым и обратно", - сказал депутат.

Украина в конце декабря 2014 года в одностороннем порядке прекратила движение автобусов и поездов через границу с Крымом. Поезда, следовавшие в Крым, теперь останавливаются на станции Новоалексеевка (Херсонская область), не доезжая до границы с полуостровом. Украинская сторона заявила, что это вынужденная, но временная мера. Позже было прекращено движение грузового транспорта через пограничные пункты, движение легковых автомобилей продолжается.