Шеремет: Киеву придется возобновить пассажирские перевозки в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет считает, что Украине придется со временем возобновить пассажирские перевозки в Крым, так как этого требуют украинские граждане, пока это не происходит из-за политических амбиций.
Ранее украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом, при этом о восстановлении рейсов в Крым речь не идет.
"Это не просто пожелание политиков. Это, прежде всего, пожелания людей, которые испытывают массу неудобств и трудностей с проездом. Эти неудобства искусственно создается киевскими властями, прежде всего, для собственных жителей и граждан Украины, которые массово едут на отдых в Крым. Люди все равно заставят украинское правительство работать во благо людей и слышать людей", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его мнению, Украине мешают возобновить пассажирские перевозки исключительно политические амбиции, которые нужно отнести на задний план и работать в интересах жителей своей страны.
"Политические амбиции пройдут, как только народ потребует, чтобы их власти повернулись лицом к трудностям и чаяниям людей, которые они испытывают по вине Украины при пересечении границы. Им придется открывать шлагбаум, чтобы граждане Украины беспрепятственно могли ехать в Крым и обратно", - сказал депутат.
Украина в конце декабря 2014 года в одностороннем порядке прекратила движение автобусов и поездов через границу с Крымом. Поезда, следовавшие в Крым, теперь останавливаются на станции Новоалексеевка (Херсонская область), не доезжая до границы с полуостровом. Украинская сторона заявила, что это вынужденная, но временная мера. Позже было прекращено движение грузового транспорта через пограничные пункты, движение легковых автомобилей продолжается.
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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".