В воскресенье в Дербенте сыграют "большую дагестанскую свадьбу"

МАХАЧКАЛА, 29 сен - РИА Новости. "Большую дагестанскую свадьбу" сыграют в одном из древнейших городов России - Дербенте в воскресенье, сообщает пресс-служба администрации города.

По данным мэрии города, это масштабное и многонациональное событие состоится на стадионе "Нарын-кала".

"В один день в одно и то же время 36 пар шестнадцати основных дагестанских национальностей сочетаются браком. За свадебной церемонией будут наблюдать более десяти тысяч гостей", - говорится в релизе.