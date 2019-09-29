Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-29T14:46Z
https://ria.ru/20190929/1559251977.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/76537/82/765378242_0:201:2844:1801_1036x0_80_0_0_b9b154b51805c132f1b5fec032c04851.jpg
РИА Новости

В воскресенье в Дербенте сыграют "большую дагестанскую свадьбу"

14:46 29.09.2019
213
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСвадебный обряд в дагестанском поселке Кубачи
Свадебный обряд в дагестанском поселке Кубачи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МАХАЧКАЛА, 29 сен - РИА Новости. "Большую дагестанскую свадьбу" сыграют в одном из древнейших городов России - Дербенте в воскресенье, сообщает пресс-служба администрации города.
Австриец больше суток играл в виртуальную видеоигру ради мирового рекорда
13 апреля 2017, 12:00РИА Новости
Австриец больше суток играл в виртуальную видеоигру ради мирового рекордаАвстрийский геймер Йоханес Лоффельманн попал в Книгу Гиннесса за самую продолжительную игру в виртуальной реальности. Смотрите на видео, как он устанавливал новый мировой рекорд.
По данным мэрии города, это масштабное и многонациональное событие состоится на стадионе "Нарын-кала".
"В один день в одно и то же время 36 пар шестнадцати основных дагестанских национальностей сочетаются браком. За свадебной церемонией будут наблюдать более десяти тысяч гостей", - говорится в релизе.
Отмечается, что мероприятие обещает войти в Книгу рекордов Гиннесса, так как первый раз в истории такое количество пар разных национальностей соединит свои судьбы в присутствии огромного количества гостей.
300002
Обсудить 0
Книга рекордов ГиннессаДербентРоссияОбщество
Рекомендуем
Екатерина Конопенко
Уволенная за откровенные фото тренер с Урала записала обращение к коллегам
РИА
Новости
Балерина Анастасия Волочкова
Волочкова возмутила пользователей Сети постом о Заворотнюк
Хирурги проводят операцию
В Москве спасли женщину с болезнью, поразившей почти все ее органы
Открытие новой станции московского метрополитена Спартак
В воскресенье из-за футбольного матча возможны ограничения в метро
Лента
новостей
Вид на Новый Уренгой
В Новом Уренгое полицейские эвакуировали 20 человек из горящего здания
Отдыхающие в парке аттракционов
Двое погибли в результате инцидента на американских горках в Мехико
Атомная электростанция Дукованы в Чехии
В Чехии назвали возможные сроки запуска нового блока АЭС "Дукованы"
Художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
В "Ленкоме" назвали причину смерти Марка Захарова
Константин Долгов. Архивное фото
Новым сенатором от Мурманской области стал Константин Долгов
Музейно-выставочный комплекс Новый Иерусалим
Началась экспертиза картин, изъятых у бывшей жены экс-министра Подмосковья
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков оценил последствия высказываний Зеленского о Меркель
Задержание актрисы Натальи Бочкаревой
Задержание актрисы из "Счастливы вместе" Натальи Бочкаревой попало на видео
Врачи во время операции
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:29Адмирал назвал самую мощную российскую противокорабельную ракету
16:22Силовики обстреляли Горловку, ранен мирный житель, заявили в ДНР
16:15Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
16:09Канцлер Австрии проголосовала на досрочных парламентских выборах
16:07Пушков оценил призывы опубликовать тексты переговоров Зеленского с Путиным
16:07В Воронеже по батареям отопления пустили электроток
16:01Стали известны подробности задержания Бочкаревой с наркотиками
16:00Министр экономики Франции заявил о проведении проверки атомной отрасли
15:54"Немеют руки и ноги". Ницой устроила скандал из-за русскоязычного таксиста
15:53Худрук Александринского театра прокомментировал увольнение актера Деля
15:52В Киеве прошел марш памяти трагедии в Бабьем Яру
15:44В ЛНР назвали темы переговоров политической подгруппы по Донбассу в Минске
15:43В ДНР заявили об обнаружении взрывного устройства в Макеевке
15:43В Сиднее и на Тайване прошли митинги в поддержку гонконгских протестующих
15:31В Москве начался митинг в поддержку фигурантов "московского" дела
15:27Шеремет: Киеву придется возобновить пассажирские перевозки в Крым
15:26Аксенов принес соболезнования в связи со смертью экс-президента Крыма
15:24В Башкирии после жесткой посадки дельтаплана пострадала женщина
15:14Египетские силовики ликвидировали 15 боевиков на севере Синая
15:13Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей "кристаллами"
Лента новостейМолния