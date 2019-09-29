В Великобритании построят 40 новых больниц за 16 миллиардов долларов

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Сорок новых больниц построят в Великобритании за 13 миллиардов фунтов стерлингов (примерно 16 миллиардов долларов), сообщил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок газете Сорок новых больниц построят в Великобритании за 13 миллиардов фунтов стерлингов (примерно 16 миллиардов долларов), сообщил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок газете Sunday Times

Ранее со ссылкой на канцелярию британского премьера Бориса Джонсона сообщалось, что правительство выделяет 1,8 миллиарда фунтов стерлингов на модернизацию больниц и системы здравоохранения (NHS). Дополнительное финансирование выделяется вдобавок к 33,9 миллиарда фунтов, направляемых ежегодно из бюджета на нужды NHS в соответствии с утвержденной в прошлом году долгосрочной программой.

Отмечается, что за период с 2020 по 2025 год власти построят первые шесть больниц. Они будут оснащены в соответствии с современными медицинскими технологиями.

"Некоторые из наших зданий настолько устаревшие, что из-за этого значительно усложняется управление современной больницей. Поэтому там будет установлено самое современное оборудование. Это самая большая программа по строительству больниц в жизни поколения", - заявил глава минздрава.