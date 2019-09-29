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РИА Новости

СМИ: Джонсон извинился перед королевой из-за приостановки работы парламента

13:44 29.09.2019 (обновлено: 14:54 29.09.2019)
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© AP Photo / Matt RourkeПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© AP Photo / Matt Rourke
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон лично извинился перед королевой Елизаветой II за то, что попросил ее одобрения для приостановки работы парламента, которую в итоге суд признал незаконной, пишет газета Sunday Times со ссылкой на источники.
В начале сентября Джонсон с санкции королевы пытался приостановить работу законодательного органа, однако 24 сентября Верховный суд страны признал это решение незаконным, и парламент в среду вернулся к работе.
Источники сообщили газете, что по поводу решения Джонсона у королевы возникло большое беспокойство еще до вердикта суда. При этом премьер-министр позвонил монарху во вторник после того, как Верховный суд вынес свое решение.
"Он позвонил королеве как можно быстрее, чтобы сказать, насколько ему жаль", — сообщил изданию источник.
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При этом вся ситуация привела к тому, что доверие между Букингемским дворцом и канцелярией премьера было сильно подорвано. Источник, близкий к королевской семье, заявил, что старшие советники королевы "сыты по горло" тем, что происходит.
Ранее Джонсон получил согласие королевы на закрытие парламента с 10 сентября до 14 октября. Он объяснил свое решение тем, что правительству нужно представить новую повестку и начать реализовывать внутриполитическую программу. Многие парламентарии обвинили Джонсона в намерении вывести 31 октября страну из ЕС без сделки, сокрытии связанной с этим информации и документов, а также дезинформации королевы для получения санкции на приостановку работы парламента. Верховный суд, таким образом, поддержал их точку зрения.
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Борис ДжонсонЕлизавета IIВеликобританияВ мире
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