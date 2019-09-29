СМИ: Джонсон извинился перед королевой из-за приостановки работы парламента

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон лично извинился перед королевой Елизаветой II за то, что попросил ее одобрения для приостановки работы парламента, которую в итоге суд признал незаконной, пишет газета Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон лично извинился перед королевой Елизаветой II за то, что попросил ее одобрения для приостановки работы парламента, которую в итоге суд признал незаконной, пишет газета Sunday Times со ссылкой на источники.

В начале сентября Джонсон с санкции королевы пытался приостановить работу законодательного органа, однако 24 сентября Верховный суд страны признал это решение незаконным, и парламент в среду вернулся к работе.

Источники сообщили газете, что по поводу решения Джонсона у королевы возникло большое беспокойство еще до вердикта суда. При этом премьер-министр позвонил монарху во вторник после того, как Верховный суд вынес свое решение.

"Он позвонил королеве как можно быстрее, чтобы сказать, насколько ему жаль", — сообщил изданию источник.

При этом вся ситуация привела к тому, что доверие между Букингемским дворцом и канцелярией премьера было сильно подорвано. Источник, близкий к королевской семье, заявил, что старшие советники королевы "сыты по горло" тем, что происходит.