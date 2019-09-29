Украина планирует организовать пассажирские перевозки на границе с Крымом

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости. Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда — выезда (КПВВ) "Чонгар" и "Каланчак", о восстановлении рейсов в Крым речь не идет, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.

"По поручению президента Украины завершается строительство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". Наряду с КПВВ обустраивают станции, с которых украинские перевозчики будут перевозить пассажиров по территории Украины", — цитирует Криклия пресс-служба Мининфраструктуры на Facebook

По его словам, речь идет о создании условий для пассажиров, которые будут иметь возможность на станции у КПВВ сесть в автобус и следовать дальше.

"На следующей неделе я буду инспектировать ход работ по развитию КПВВ. Проект строительства КПВВ передан АО "Укрзализныця" и будет завершен вовремя", — добавил Криклий.

Сообщение между Крымом и Украиной

Киев в одностороннем порядке прекратил движение автобусов и поездов через границу с Крымом в конце 2014 года. Поезда, следовавшие на полуостров, теперь останавливаются на станции Новоалексеевка в Херсонской области, не доезжая до границы.

В июле на сайте украинского президента была опубликована петиция с просьбой пустить поезда в Крым, причем раньше, чем откроется железнодорожное движение по Крымскому мосту.

Автором обращения стал бывший житель Севастополя Ростислав Кохно, который покинул Крым после его воссоединения с Россией. Он аргументировал свое предложение тем, что сейчас ездить на полуостров дорого и долго.

В ответ первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что власти полуострова готовы возобновить железнодорожное сообщение с Украиной. По его словам, это позволит украинцам, которые массово едут в Крым на отдых, более комфортно добираться до курортов.