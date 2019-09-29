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РИА Новости

Украина планирует организовать пассажирские перевозки на границе с Крымом

12:54 29.09.2019 (обновлено: 13:54 29.09.2019)
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© РИА Новости / Андрей СтенинСотрудники правоохранительных органов проверяют граждан на блокпосту на перешейке в районе Чонгара
Сотрудники правоохранительных органов проверяют граждан на блокпосту на перешейке в районе Чонгара
© РИА Новости / Андрей Стенин
КИЕВ, 29 сен — РИА Новости. Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда — выезда (КПВВ) "Чонгар" и "Каланчак", о восстановлении рейсов в Крым речь не идет, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
"По поручению президента Украины завершается строительство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". Наряду с КПВВ обустраивают станции, с которых украинские перевозчики будут перевозить пассажиров по территории Украины", — цитирует Криклия пресс-служба Мининфраструктуры на Facebook.
По его словам, речь идет о создании условий для пассажиров, которые будут иметь возможность на станции у КПВВ сесть в автобус и следовать дальше.
"На следующей неделе я буду инспектировать ход работ по развитию КПВВ. Проект строительства КПВВ передан АО "Укрзализныця" и будет завершен вовремя", — добавил Криклий.
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Сообщение между Крымом и Украиной

Киев в одностороннем порядке прекратил движение автобусов и поездов через границу с Крымом в конце 2014 года. Поезда, следовавшие на полуостров, теперь останавливаются на станции Новоалексеевка в Херсонской области, не доезжая до границы.
В июле на сайте украинского президента была опубликована петиция с просьбой пустить поезда в Крым, причем раньше, чем откроется железнодорожное движение по Крымскому мосту.
Автором обращения стал бывший житель Севастополя Ростислав Кохно, который покинул Крым после его воссоединения с Россией. Он аргументировал свое предложение тем, что сейчас ездить на полуостров дорого и долго.
В ответ первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что власти полуострова готовы возобновить железнодорожное сообщение с Украиной. По его словам, это позволит украинцам, которые массово едут в Крым на отдых, более комфортно добираться до курортов.
Петицию подписали чуть более пяти тысяч украинцев, чего не хватило для того, чтобы обращение было рассмотрено главой государства.
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Популярные комментарии
О, нет!!! Только не это!
29 сентября, 13:23
AKAndrew Krem
1640002
К оккупантам???? На оккупированную территорию? На поезде? Вони шо, здурели?
29 сентября, 14:36
nico1949bis
4130002
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