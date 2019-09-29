Хуситов обвинили в использовании гражданских объектов при запуске ракеты

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила йеменских мятежников из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в использовании гражданских объектов при запуске ракеты, сообщил официальный представитель коалиции Турки аль-Малики саудовскому агентству новостей Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила йеменских мятежников из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в использовании гражданских объектов при запуске ракеты, сообщил официальный представитель коалиции Турки аль-Малики саудовскому агентству новостей SPA

По словам аль-Малики, хуситы в воскресенье утром запустили в сторону Саудовской Аравии баллистическую ракету из йеменской провинции Сана, использовав гражданские объекты для ее запуска. Он добавил, что ракета в итоге упала на территории провинции Саада на севере Йемена.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.