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РИА Новости

Хуситов обвинили в использовании гражданских объектов при запуске ракеты

12:44 29.09.2019
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© РИА НовостиЙемен
Йемен
© РИА Новости
Йемен. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила йеменских мятежников из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в использовании гражданских объектов при запуске ракеты, сообщил официальный представитель коалиции Турки аль-Малики саудовскому агентству новостей SPA.
По словам аль-Малики, хуситы в воскресенье утром запустили в сторону Саудовской Аравии баллистическую ракету из йеменской провинции Сана, использовав гражданские объекты для ее запуска. Он добавил, что ракета в итоге упала на территории провинции Саада на севере Йемена.
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Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.
В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
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