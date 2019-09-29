Эксперт оценил слова об укреплении позиций России в мире

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин прокомментировал RT заявление директора Института внешней политики Дипакадемии при МИД Украины Григория Перепелицы об укреплении позиций России в мире.
Перепелица ранее заявил, что Запад "на 180 градусов" поменял позицию относительно Украины и поддержал точку зрения России.
"Украина, конечно, как таковая никогда не была нужна, кроме как в качестве "тарана" и "боевого топора" против России. Только из-за этого Украина представляла интерес для США", — заметил Домрин.
В то же время Киев еще может рассчитывать на поддержку со стороны ряда высокопоставленных американских политиков, считает эксперт.