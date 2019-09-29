Включенный в сеть смартфон мог стать причиной смерти девочки в Казахстане

АЛМА-АТА, 29 сен – РИА Новости. Четырнадцатилетняя девочка погибла в Алма-Атинской области Казахстана, предположительно, в результате удара током от смартфона, оставленного заряжаться на ночь, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного департамента полиции.

Происшествие случилось в ночь на субботу в селе Бестобе. Девочка уснула, оставив у изголовья заряжавшийся телефон. О гибели ребенка в полицию сообщили ее родители.