МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Ураган "Лоренцо" в Атлантическом океане усилился до пятой категории, сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).
"Лоренцо" — ураган пятой категории по шкале Саффира-Симпсона. Колебания интенсивности возможны в течение воскресенья. Тенденция на ослабление, согласно прогнозам, начнется в воскресенье вечером. Тем не менее ожидается, что "Лоренцо" станет мощным ураганом по мере того, как он приблизится к Азорским островам через несколько дней", — говорится в сообщении NHC.
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