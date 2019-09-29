Ураган "Лоренцо" в Атлантическом океане усилился до пятой категории

"Лоренцо" — ураган пятой категории по шкале Саффира-Симпсона. Колебания интенсивности возможны в течение воскресенья. Тенденция на ослабление, согласно прогнозам, начнется в воскресенье вечером. Тем не менее ожидается, что "Лоренцо" станет мощным ураганом по мере того, как он приблизится к Азорским островам через несколько дней", — говорится в сообщении NHC.