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РИА Новости

Учения "Центр-2019" показали на видео от первого лица

03:23 29.09.2019 (обновлено: 13:31 29.09.2019)
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал кадры учений "Центр-2019", снятые от первого лица бойцами ВДВ, участвовавшими в маневрах.
На ролике запечатлено десантирование несколькими способами, снятое на экшен-камеры, установленные на шлемах военнослужащих, а также ведение "боя". Кроме того, на кадрах видны действия авиации и стрельба из тяжелой огнеметной системы "Буратино".
Стратегические командно-штабные учения "Центр-2019" проходили с 16 по 21 сентября на шести общевойсковых полигонах и двух полигонах ВВС и войск ПВО в России, а также в акватории Каспийского моря. Всего в "Центре-2019" приняли участие около 128 тысяч военнослужащих из восьми стран (России, Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана), более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей.
Стрельбы тяжелых огнеметных систем ТОС-1А Солнцепек и реактивных установок разминирования УР-77 Метеорит на учениях Центр-2019.
21 сентября, 05:48РИА Новости
Стрельбу из "Солнцепека" и "Змея Горыныча" сняли на видео
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