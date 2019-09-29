Учения "Центр-2019" показали на видео от первого лица

На ролике запечатлено десантирование несколькими способами, снятое на экшен-камеры, установленные на шлемах военнослужащих, а также ведение "боя". Кроме того, на кадрах видны действия авиации и стрельба из тяжелой огнеметной системы "Буратино".

Стратегические командно-штабные учения "Центр-2019" проходили с 16 по 21 сентября на шести общевойсковых полигонах и двух полигонах ВВС и войск ПВО в России, а также в акватории Каспийского моря. Всего в "Центре-2019" приняли участие около 128 тысяч военнослужащих из восьми стран (России, Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана), более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей.