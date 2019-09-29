Уволенная за откровенные фото тренер с Урала записала обращение к коллегам

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Детский тренер по кикбоксингу Екатерина Конопенко, уволенная из-за "неэтичной" фотосессии из магнитогорского спортивного центра "Максимум", записала видеобращение к коллегам, призвав их к "честности". Ролик опубликовал телеканал "360".
"Купальники? Педагоги, долой даже купальники! Мы хотим видеть честных и голых педагогов. А не скучные лица казенных лицемеров академического преподавания", — заявила Конопенко.
Ранее стало известно, что с 41-летней женщиной расторгли договор, обвинив ее в "нарушении нравственных и этических норм", а также в совершении "аморального поступка" из-за фотосессии в стиле ню, которую руководство спортивного центра нашло в интернете. При этом фотографии были сделаны еще в 2000-х годах.
По итогам прокурорской проверки руководству "Максимума" вынесли представление о дисциплинарном взыскании. После этого Конопенко уволили в соответствии с пунктом 8 статьи 81 Трудового кодекса.
Женщина считает решение руководства незаконным и планирует подать в суд. Ее уже поддержали правозащитники из "Мемориала" и профсоюз "Учитель".
В начале года общественный резонанс вызвала ситуация с увольнением учительницы русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула. Ей пришлось уволиться из-за фотографий в закрытом купальнике и вечернем платье, опубликованных в соцсетях.
Женщина, которая несколько лет занимается зимним плаванием и неоднократно участвовала в российских и международных соревнованиях, решила сделать кадры после заплыва в честь Универсиады в Красноярске.
После того как фотографию увидела мать одного из учеников и пожаловалась директору школы, Кувшинниковой предложили уволиться по собственному желанию. Несмотря на поддержку со стороны СМИ и других родителей, педагогу все же пришлось уйти с работы. Впоследствии Кувшинникова устроилась на работу в региональный институт повышения квалификации педагогов.