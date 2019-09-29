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РИА Новости

Уволенная за откровенные фото тренер с Урала записала обращение к коллегам

02:30 29.09.2019 (обновлено: 12:17 29.09.2019)
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© RT / Алексей БоярскийЕкатерина Конопенко
Екатерина Конопенко
© RT / Алексей Боярский
Екатерина Конопенко. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Детский тренер по кикбоксингу Екатерина Конопенко, уволенная из-за "неэтичной" фотосессии из магнитогорского спортивного центра "Максимум", записала видеобращение к коллегам, призвав их к "честности". Ролик опубликовал телеканал "360".
"Купальники? Педагоги, долой даже купальники! Мы хотим видеть честных и голых педагогов. А не скучные лица казенных лицемеров академического преподавания", — заявила Конопенко.
Ранее стало известно, что с 41-летней женщиной расторгли договор, обвинив ее в "нарушении нравственных и этических норм", а также в совершении "аморального поступка" из-за фотосессии в стиле ню, которую руководство спортивного центра нашло в интернете. При этом фотографии были сделаны еще в 2000-х годах.
По итогам прокурорской проверки руководству "Максимума" вынесли представление о дисциплинарном взыскании. После этого Конопенко уволили в соответствии с пунктом 8 статьи 81 Трудового кодекса.
Женщина считает решение руководства незаконным и планирует подать в суд. Ее уже поддержали правозащитники из "Мемориала" и профсоюз "Учитель".
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В Госдуме предложили разработать концепцию поведения учителей в соцсетях
В начале года общественный резонанс вызвала ситуация с увольнением учительницы русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула. Ей пришлось уволиться из-за фотографий в закрытом купальнике и вечернем платье, опубликованных в соцсетях.
Женщина, которая несколько лет занимается зимним плаванием и неоднократно участвовала в российских и международных соревнованиях, решила сделать кадры после заплыва в честь Универсиады в Красноярске.
После того как фотографию увидела мать одного из учеников и пожаловалась директору школы, Кувшинниковой предложили уволиться по собственному желанию. Несмотря на поддержку со стороны СМИ и других родителей, педагогу все же пришлось уйти с работы. Впоследствии Кувшинникова устроилась на работу в региональный институт повышения квалификации педагогов.
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14 февраля, 08:00РИА Новости
От фото до стриптиза. Учителей травят за личную жизнь и аморальные поступки
22022202644102
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МагнитогорскОбщество
Популярные комментарии
От всех этих историй веет какой-то средневековой дремучестью: те, кто должен блюсти Закон, откровенно его динамят. Если этих чинуш сводить в музей на творчество мастеров эпохи Возрождения они будут требовать закрытия музея, ибо негоже лицезреть обнаженные телеса, вдруг дети увидят.
29 сентября, 03:30
Алекс Юстас
99212033
взять чиновника за нежное место и спросить-что же девушка нарушила,какой такой чиновничий закон.безграмотные чинуши,давно пропившие и продавшие честь и совесть пытаются быть примером морального поведения.СТЫД И ПОЗОР.ГНАТЬ В ШЕЮ ТАКИХ ЧИНУШ,И РАБОТАТЬ ИМ МАКСИМУМ-ДВОРНИКАМИ.
29 сентября, 04:21
pilyugin60
81022028
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