Уволенная за откровенные фото тренер с Урала записала обращение к коллегам

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Детский тренер по кикбоксингу Екатерина Конопенко, уволенная из-за "неэтичной" фотосессии из магнитогорского спортивного центра "Максимум", записала видеобращение к коллегам, призвав их к "честности". Ролик опубликовал телеканал " Детский тренер по кикбоксингу Екатерина Конопенко, уволенная из-за "неэтичной" фотосессии из магнитогорского спортивного центра "Максимум", записала видеобращение к коллегам, призвав их к "честности". Ролик опубликовал телеканал " 360 ".

"Купальники? Педагоги, долой даже купальники! Мы хотим видеть честных и голых педагогов. А не скучные лица казенных лицемеров академического преподавания", — заявила Конопенко.

Ранее стало известно, что с 41-летней женщиной расторгли договор, обвинив ее в "нарушении нравственных и этических норм", а также в совершении "аморального поступка" из-за фотосессии в стиле ню, которую руководство спортивного центра нашло в интернете. При этом фотографии были сделаны еще в 2000-х годах.

По итогам прокурорской проверки руководству "Максимума" вынесли представление о дисциплинарном взыскании. После этого Конопенко уволили в соответствии с пунктом 8 статьи 81 Трудового кодекса.

Женщина считает решение руководства незаконным и планирует подать в суд. Ее уже поддержали правозащитники из "Мемориала" и профсоюз "Учитель".

В начале года общественный резонанс вызвала ситуация с увольнением учительницы русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула. Ей пришлось уволиться из-за фотографий в закрытом купальнике и вечернем платье, опубликованных в соцсетях.

Женщина, которая несколько лет занимается зимним плаванием и неоднократно участвовала в российских и международных соревнованиях, решила сделать кадры после заплыва в честь Универсиады в Красноярске.