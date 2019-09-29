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РИА Новости

Трамп назвал "обманом" попытки демократов провести импичмент

00:46 29.09.2019 (обновлено: 09:56 29.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 29 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в воскресенье опубликовал в Twitter видеообращение в связи с очередной попыткой Демократической партии довести дело до его импичмента.

"То, что происходит сейчас, — это один огромный обман в истории американской политики. Демократы хотят отобрать ваше оружие, ваше здравоохранение, ваши голоса, вашу свободу, ваших судей. Они хотят забрать все. Мы никогда не позволим этому случиться", — сказал он.

Трамп в очередной раз повторил, что республиканцы пытаются "осушить болото", потому что "на кон поставлена страна".
"Все очень просто. Они пытаются остановить меня, потому что я борюсь за вас. И я никогда не дам этому случиться", — закончил президент США свое обращение длительностью менее чем на 40 секунд. При этом он воздержался от обычных жестких высказываний в адрес демократов.
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Вчера, 11:38РИА Новости
Трамп опубликовал ролик с критикой Байдена и демократов
Видеообращение Трампа появилось на фоне развития скандала с якобы имевшим место сокрытием Белым домом записей разговоров Трампа с лидерами Украины, России и Саудовской Аравии.
Разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского оказался в центре внимания после публикаций в СМИ о том, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству. В среду была обнародована расшифровка телефонного разговора, а в четверг и сама жалоба.
Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского проверить обстоятельства увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group (в состав ее директоров входил сын Байдена) и дело самого Хантера Байдена.
Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации Байдена. Трамп обвинения отрицает.
Между тем в отставку подал упомянутый в жалобе спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Кроме того, демократы в рамках парламентского расследования вызвали для дачи показаний госсекретаря США Майка Помпео, Курта Волкера, а также адвоката Трампа Руди Джулиани, игравшего, по словам автора анонимной жалобы, ключевую роль в реализации пожеланий президента.
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Неспортивное поведение
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Обсудить 22
Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампСШАВ мире
Популярные комментарии
Колония вы верите трампу?))))
29 сентября, 01:33
Извините я специально
10151008
дональд, абстрагируясь от темы...мне кажется ты уже пожалел, что стал президентом..вел бы и вел свой бизнес и в ус не дул..
29 сентября, 01:36
Александр Сергеевич
876006
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