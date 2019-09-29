Трамп назвал "обманом" попытки демократов провести импичмент

ВАШИНГТОН, 29 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в воскресенье опубликовал в Президент США Дональд Трамп в воскресенье опубликовал в Twitter видеообращение в связи с очередной попыткой Демократической партии довести дело до его импичмента.

"То, что происходит сейчас, — это один огромный обман в истории американской политики. Демократы хотят отобрать ваше оружие, ваше здравоохранение, ваши голоса, вашу свободу, ваших судей. Они хотят забрать все. Мы никогда не позволим этому случиться", — сказал он.

Трамп в очередной раз повторил, что республиканцы пытаются "осушить болото", потому что "на кон поставлена страна".

"Все очень просто. Они пытаются остановить меня, потому что я борюсь за вас. И я никогда не дам этому случиться", — закончил президент США свое обращение длительностью менее чем на 40 секунд. При этом он воздержался от обычных жестких высказываний в адрес демократов.

Видеообращение Трампа появилось на фоне развития скандала с якобы имевшим место сокрытием Белым домом записей разговоров Трампа с лидерами Украины, России и Саудовской Аравии.

Разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского оказался в центре внимания после публикаций в СМИ о том, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству. В среду была обнародована расшифровка телефонного разговора, а в четверг и сама жалоба.

Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского проверить обстоятельства увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group (в состав ее директоров входил сын Байдена) и дело самого Хантера Байдена.

Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации Байдена. Трамп обвинения отрицает.