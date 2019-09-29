В Дагестане подростка обвинили в организации убийства отца

МАХАЧКАЛА, 29 сен - РИА Новости. Подросток вместе с двумя знакомыми обвиняется в убийстве своего отца в Дагестане, сообщает республиканское управление Следственного комитета.
По данным следствия, у 16-летнего махачкалинца сложились плохие отношения с отцом, так как последний злоупотреблял спиртным и систематически ругал сына. На этой почве подросток решил убить отца и привлек для этого двух своих знакомых 17-ти и 18-ти лет.
"Двадцать второго сентября в поселке Загородний Кировского района города Махачкалы в доме 55-летнего мужчины, являвшегося отцом одного из обвиняемых, подростки нанесли несколько ударов металлической трубой ему по голове. От причиненных ранений потерпевший скончался на месте. После этого, обвиняемые погрузили тело мужчины на грузовой автомобиль, вывезли в лесной массив и бросили там", - говорится в релизе.
По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.