Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-29T05:04Z
https://ria.ru/20190929/1559245162.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1036x0_80_0_0_7013fc1e7eee97b7c62c4e98461abe08.jpg
РИА Новости

В Дагестане подростка обвинили в организации убийства отца

00:31 29.09.2019 (обновлено: 05:04 29.09.2019)
8484
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 29 сен - РИА Новости. Подросток вместе с двумя знакомыми обвиняется в убийстве своего отца в Дагестане, сообщает республиканское управление Следственного комитета.
По данным следствия, у 16-летнего махачкалинца сложились плохие отношения с отцом, так как последний злоупотреблял спиртным и систематически ругал сына. На этой почве подросток решил убить отца и привлек для этого двух своих знакомых 17-ти и 18-ти лет.

"Двадцать второго сентября в поселке Загородний Кировского района города Махачкалы в доме 55-летнего мужчины, являвшегося отцом одного из обвиняемых, подростки нанесли несколько ударов металлической трубой ему по голове. От причиненных ранений потерпевший скончался на месте. После этого, обвиняемые погрузили тело мужчины на грузовой автомобиль, вывезли в лесной массив и бросили там", - говорится в релизе.

По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Машина Следственного комитета РФ
27 сентября, 11:01РИА Новости
В Тюменской области арестовали девушку, обвиняемую в убийстве ребенка
114183021
Обсудить 3
ДагестанПроисшествия
Рекомендуем
Художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
Умер режиссер Марк Захаров
РИА
Новости
Скриншот сторис Натальи Бочкаревой в Instagram
Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием
Врачи во время операции
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
Побережье Атлантического океана в США во время шторма
Пропавшее судно с украинцами затонуло в Атлантике
Лента
новостей
Балерина Анастасия Волочкова
Волочкова возмутила пользователей Сети постом о Заворотнюк
Питбуль Зевс умирает от укусов ядовитой змеи
В США щенок питбуля погиб, защищая детей от ядовитой змеи
Хирурги проводят операцию
В Москве спасли женщину с болезнью, поразившей почти все ее органы
Задержание актрисы Натальи Бочкаревой
Задержание актрисы из "Счастливы вместе" Натальи Бочкаревой попало на видео
Екатерина Конопенко
Уволенная за откровенные фото тренер с Урала записала обращение к коллегам
Посетители идут на городскую Ярмарку вакансий
В России появился новый документ для приема на работу
Американский политик, член Демократической партии Хиллари Клинтон
СМИ: Госдеп активизировал расследование против Хиллари Клинтон
Актер Арнольд Шварценеггер
Российские подписчики атаковали страницу Арнольда Шварценеггера
Тушение лесных пожаров
Лесные пожары в России в зоне активного тушения почти ликвидированы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:42СМИ: британская оппозиция обсуждает возможность импичмента Джонсона
16:38Глава крымской ОП: экс-президент Крыма запомнится как трагическая фигура
16:34Ирак надеется на укрепление сотрудничества с Россией в сельском хозяйстве
16:29Адмирал назвал самую мощную российскую противокорабельную ракету
16:22Силовики при обстреле Горловки ранили мирного жителя, заявили в ДНР
16:15Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
16:09Канцлер Австрии проголосовала на досрочных парламентских выборах
16:07Пушков оценил призывы опубликовать тексты переговоров Зеленского с Путиным
16:07В Воронеже по батареям отопления пустили электроток
16:01Стали известны подробности задержания Бочкаревой с наркотиками
16:00Министр экономики Франции заявил о проведении проверки атомной отрасли
15:54"Немеют руки и ноги". Ницой устроила скандал из-за русскоязычного таксиста
15:53Худрук Александринского театра прокомментировал увольнение актера Деля
15:52В Киеве прошел марш памяти трагедии в Бабьем Яру
15:44В ЛНР назвали темы переговоров политической подгруппы по Донбассу в Минске
15:43В ДНР заявили об обнаружении взрывного устройства в Макеевке
15:43В Сиднее и на Тайване прошли митинги в поддержку гонконгских протестующих
15:31В Москве начался митинг в поддержку фигурантов "московского" дела
15:27Шеремет: Киеву придется возобновить пассажирские перевозки в Крым
15:26Аксенов принес соболезнования в связи со смертью экс-президента Крыма
Лента новостейМолния