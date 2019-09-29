В Дагестане подростка обвинили в организации убийства отца

"Двадцать второго сентября в поселке Загородний Кировского района города Махачкалы в доме 55-летнего мужчины, являвшегося отцом одного из обвиняемых, подростки нанесли несколько ударов металлической трубой ему по голове. От причиненных ранений потерпевший скончался на месте. После этого, обвиняемые погрузили тело мужчины на грузовой автомобиль, вывезли в лесной массив и бросили там", - говорится в релизе.