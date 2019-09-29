Российский след в Украингейте найден. Как нас накажут

В западных СМИ — праздник, и его они разделяют с антироссийскими активистами и политиками: в процедуру импичмента Дональда Трампа за попытку использования служебного положения с целью получения от Украины компромата на демократического кандидата Джо Байдена теперь можно приплести "заговор Кремля".

В качестве отправной точки для раскрутки очередного витка русофобской истерики с вероятными санкционными последствиями американские журналисты используют сугубо дипломатичное заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который (после рассекречивания стенограммы разговора между Трампом и Зеленским) выразил надежду на то, что дело не дойдет до публикации расшифровок телефонного общения с Путиным.

Заявление, абсолютно логичное с точки зрения защиты элементарных дипломатических стандартов и норм приличия, стало поводом для целой серии требований рассекретить и опубликовать все переговоры с российским президентом, а также было объявлено доказательством того, что Трамп работает на Москву.

"Это (заявление Пескова) — милый способ Кремля напомнить Трампу, кто кому принадлежит", написал в твиттере Дэвид Фрум, журналист The Atlantic и бывший спичрайтер президента Буша.

"Открывайте хранилища!" — требует известная "специалистка по российскому заговору" Джулия Дэвис.

Все было бы ничего, если бы дело ограничилось только твиттером и призывами конкретных русофобов, которые никак не могут смириться с тем, что расследование спецпрокурора Мюллера, на результаты которого они сделали ставку в виде трех лет жизни и всей профессиональной репутации, закончилось ничем. Проблема в том, что мейнстримные СМИ начали публиковать вбросы о том, что Белый дом скрывает что-то страшное в переговорах Трампа и Путина и теперь якобы прячет стенограммы даже от сотрудников администрации и спецслужб, накладывая на них все более строгие грифы секретности.

Очевидно, что вбросы являются медийной артподготовкой к тому, чтобы в рамках расследования по делу об импичменте соответствующие комитеты конгресса и сената получили доступ к этим стенограммам и опубликовали их.

Цель данного действа — не только в том, чтобы попробовать извлечь из записей хоть какой-то компромат на Трампа, но и в том, чтобы лишить президента США малейшей возможности вести самостоятельную внешнюю политику. Если он не может говорить по телефону без опасения того, что на следующий день стенограмма окажется в The New York Times, то с ним никто, включая даже лидеров стран — близких союзников США, не будет разговаривать о чем-нибудь, кроме прогноза погоды в Гренландии.

Единственная дипломатия, которая останется хозяину Белого дома, — это личные переговоры (даже не письма!), причем только такие, которые он сможет проводить вне США и без привлечения американских переводчиков, ибо даже до них (после известного скандала из-за хельсинкской встречи с Путиным) могут добраться прокуроры, конгрессмены или сенаторы, имеющие, согласно законам США, право выступать в качестве следователей во время парламентских расследований или слушаний.

Размах медийного продвижения тезиса "Трамп скрывает переговоры с Путиным" впечатляет.

"По словам людей, знакомых с ситуацией, усилия Белого дома по ограничению доступа к разговорам президента Дональда Трампа с иностранными лидерами распространяются на телефонные звонки с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и российским лидером Владимиром Путиным", — сообщает CNN

"Действующие и бывшие чиновники заявили, что Белый дом использовал глубоко засекреченную компьютерную систему, доступную лишь немногим избранным должностным лицам, для хранения стенограмм звонков президента Владимира Путина и саудовской королевской семьи", — уточняют источники The New York Times

С учетом заявления официального лидера конгрессменов-демократов Нэнси Пелоси о том, что Россия "могла быть причастна" к скандалу вокруг телефонного разговора с Зеленским, дальнейшие шаги являются вполне предсказуемыми: тот же самый комитет конгресса, который расследует дело об импичменте в рамках Украингейта, будет требовать (если надо, через суд) от Трампа рассекретить все стенограммы переговоров с Путиным.

Упоминание саудитов — это, кстати, тоже подготовка аналогичных требований с прицелом на то, чтобы получить тексты разговоров о скандальном убийстве известного саудовского диссидента и колумниста The Washington Post, в организации которого многие американские СМИ и представители Демократической партии считают виновными именно представителей саудовской королевской семьи. В случае вскрытия стенограмм Трампа наверняка будут обвинять не только в работе на Путина, но и в содействии сокрытию убийства журналиста в обмен на дипломатические уступки или какие-то услуги, оказанные компаниям из Штатов.

Если сценарий, в котором Москва снова выйдет на первый план процедуры импичмента Трампа, действительно реализуется (шансы на это есть, но гарантий — нет), то, безусловно, это навредит американо-российским отношениям и серьезно облегчит прохождение через конгресс и сенат любых, даже самых радикальных санкционных инициатив, направленных против нашей страны. С другой стороны, как говорил по этому поводу Владимир Путин, "я иногда думаю, что было бы хорошо для нас, если бы те, кто хотят вводить санкции, ввели бы все санкции, которые только можно ввести, и как можно быстрее. Это бы развязало руки России для защиты национальных интересов наиболее эффективными средствами".

Впрочем, скандал вокруг телефонных разговоров Трампа, да и сама по себе процедура импичмента уже сейчас приносят пользу всем геополитическим оппонентам США.

Во-первых, вся ситуация наглядно демонстрирует, что Владимир Путин был на сто процентов прав, когда намекал, что США управляют не президенты, а совсем другие люди "в красивых костюмах", которые объясняют президентам, что им делать и говорить. Что происходит в случае, если президент не слушает их или даже избирается на должность под лозунгом избавления от этих самых теневых руководителей глубинного государства, мир сейчас наблюдает на примере Дональда Трампа.

Вера многих жителей планеты в то, что "вот в США — настоящая демократия", был одним из мощнейших пропагандистских и идеологических козырей Соединенных Штатов. Сейчас эта карта догорает в медийном пламени, дрова для подпитки которого подкидывает то самое глубинное государство, открыто выступающее против избранного президента.

А во-вторых и в-главных, обострение конфликта по линии "политическая власть — американские спецслужбы" делает США неуправляемыми во внутренней политике и ограниченно дееспособными на международной арене.

Всю серьезность проблемы в колонке для New York Post описал Фред Флейц — бывший сотрудник ЦРУ и Совета по национальной безопасности США, а ныне директор вашингтонского НКО Center for Security Policy. В свое время он имел доступ к президентским стенограммам и соответствующим процедурам сохранения секретности. В результате он прямо заявил об опасениях в связи с развивающимся сюжетом: "Меня очень беспокоит то, как в жалобе (на Трампа, с которой началось расследование по импичменту. — Прим. ред.) указывается, что сотрудники спецслужб и, возможно, другие федеральные служащие нарушают правила, регулирующие телефонные разговоры президента с иностранными лидерами. Содержание и расшифровка звонков строго ограничены (в распространении информации). Информатор в своей жалобе разъясняет, что он не слушал рассматриваемый звонок и не читал стенограмму — ему рассказали о звонке другие лица. Если это так, офицеры спецслужб грубо нарушили правила и доверие, оказанное им для защиты секретной информации. <...> Однако я более обеспокоен тем, что последний случай вопиющей политизации спецслужб ненавистниками Трампа нанесет долгосрочный ущерб отношениям между разведывательным сообществом и президентами США на долгие годы".

В 1966 году The New York Times сообщила о том, что Джон Кеннеди был настолько недоволен политическими и военными эскападами Центрального разведывательного управления, что заявил одному из приближенных о желании "расколоть ЦРУ на тысячу кусочков и развеять их по ветру".