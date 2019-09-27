Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-27T12:49Z
https://ria.ru/20190927/1559199593.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155600/02/1556000286_0:485:2699:2003_1036x0_80_0_0_edae3da03c26dcd313e3f677c0bb9bcc.jpg
РИА Новости

В Кремле надеются, что до обнародования бесед Путина и Трампа не дойдет

12:49 27.09.2019
2059
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В Кремле надеются, что в отношениях США и РФ дело не дойдет до обнародования разговоров президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, как это было в случае с беседой американского лидера с украинским президентом Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь Путина Владимир Песков.
"В данном случае еще раз повторяю, что все эти публикации, все остальное - это исключительно внутреннее дело США, и мы не собираемся туда вмешиваться. Конечно, это практика достаточно необычная - такая публикация. Как правило, материалы подобных бесед на уровне глав государств носят гриф либо "секретно" либо "совершенно секретно" - это обычная мировая практика. И, как правило, конечно, обычно это не публикуется", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об отношении Кремля к подобным публикациям.
Он добавил, что, "в любом случае, с Украиной это было сделано по взаимному согласованию".
"Мы, конечно, хотели бы надеяться, что в наших двусторонних отношениях, где и без того полным-полно проблем, весьма серьезных, мы (до этого - ред.) не дойдем", - добавил Песков, отвечая на вопрос, не опасается ли Кремль за конфиденциальность разговоров Путина с Трампом.
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что пока к Кремлю никто не обращался с вопросом о согласии на публикацию таких переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
26 сентября, 18:31РИА Новости
В МИД прокомментировали слушания в конгрессе о беседе Трампа и Зеленского
Разговор Трампа и Зеленского оказался в центре внимания после публикаций в СМИ о том, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству, которое должно было передать детали в конгресс, но не стало.
В среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося в 25 июля разговора лидеров США и Украины. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Байден-старший может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.
Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.
Расшифровка разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским
26 сентября, 17:45Акценты
За себя и за того парня, или Сколько вешать в стенограммах?Ну это ж надо: нанести такой удар по таинствам мировой дипломатии. Это как исповедоваться в рупор. Причем не только за себя, но и за того парня. Тот парень, впрочем, не в претензиях. Правильно. Ему теперь на Трампа не обижаться, а молиться надо. И на его переизбрание тоже.
1770021
Обсудить 7
Дональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияСШАУкраинаВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Лавров заявил Помпео о тщетности попыток давить на Россию санкциями
РИА
Новости
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Ульянов допустил перенос мероприятий ГА ООН в Вену после визового скандала
Акция Вахта памяти. Вечный огонь в Александровском саду
ВС отказался реабилитировать полковника, перешедшего к нацистам в 1942 году
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко прокомментировала отказ Киева предоставить спецстатус Донбассу
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Девушка с телефоном
Девушка получила СМС с номера умершего брата
Стенд телеканала Deutsche Welle
Комиссия ГД нашла в работе Deutsche Welle признаки оправдания экстремизма
Женщина в наручниках
Украинские пограничницы убили новорожденного ребенка
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Нигера Каллой Анкурао
Лавров пообещал "сюрприз" для США после невыдачи виз российским делегатам
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк
Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк подал в отставку
Паста карбонара
Пользователей Facebook возмутил счет японских туристок за обед в Риме
Журналист пытается задать вопрос президенту Украины Владимиру Зеленскому
Пресс-секретарь Зеленского грубо оттолкнула журналиста
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на заседании Высшего Административного суда Украины. 28 июня 2019
Кремль ответил на слова Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: французский суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА упрекнул Маска за недостаток энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
03:43Эксперт: СК совершенно обоснованно возбудил дело против легионера СС Лациса
Лента новостейМолния