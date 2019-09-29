Их стало больше. Как распознать фальшивую купюру и что с ней делать

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Александр Лесных. За первое полугодие в России, по статистике Центробанка, выявлено 69,1 миллиона поддельных рублей — на два процента больше, чем за такой же период 2018-го. РИА Новости разбиралось, как отличить фальшивку от настоящей банкноты и что с ней делать дальше.

В зоне риска

Чаще всего подделывают пятитысячные банкноты — с января по июнь таких изъяли 12,5 тысячи штук. На втором месте — тысячные (3700 купюр). "Двушек" — 1300. Монеты преступников почти не интересуют: 16 десятирублевых, 37 пятирублевых и одна рублевая.

Самый большой шанс нарваться на фальшивку — в Центральном федеральном округе: 56% подделок выявили именно там. В пять раз меньше — в Северо-Западном и Южном федеральных округах, а реже всего фальшивки попадаются на Дальнем Востоке.

Отметим, что зарубежную валюту у нас почти не подделывают. ЦБ насчитал за первое полугодие 890 фальшивых долларовых банкнот, 245 — евро, 34 — юаней и всего две — британских фунтов.

В ЦБ уверяют, что максимально безопасный источник наличных — банки и банкоматы. Финансовые организации обязаны проверять купюры на специальных аппаратах, различающих минимум четыре машиночитаемых признака подлинности. Такими же устройствами оснащают банкоматы.

Так что получить подделку в наши дни можно разве что из рук: продав кому-то что-то ненужное или на сдачу в торговой точке. Впрочем, бывают и курьезные случаи. В конце сентября 28-летний житель Новокузнецка нашел фальшивую пятитысячную купюру во время прогулки и, по версии следствия, вместе с 17-летним шурином попытался реализовать ее в небольшом ларьке.

Ошибку невнимательного кассира заметили в банке при пересчете поступивших наличных. Полиция разыскала подозреваемых, они признали вину, и сейчас их судят. Наказание за изготовление, хранение, перевозку и сбыт поддельных денег или ценных бумаг предусмотрено статьей 186 УК: до восьми лет тюрьмы, в крупном размере — до 12. Если виновной признают группу лиц, то и 15 могут дать.

Чтобы избежать неприятностей, при обнаружении фальшивки надо сразу обращаться в полицию и ни в коем случае не пытаться ее сбыть. Опасаться, что вас привлекут к ответственности, не стоит.

"Основная задача фальшивомонетчиков — пустить банкноты в оборот, и в правоохранительных органах это прекрасно понимают. Вот если в полицию поступила информация, что у человека много фальшивой наличности, происхождение которой трудно объяснить бытовыми покупками, тут дело явно нечисто. И таким человеком займутся всерьез", — разъяснил РИА Новости партнер юридической компании BMS Алексей Гавришев.

Кассирам советуют не возвращать подделку покупателю, вызвать полицию и попытаться задержать сбытчика вместе с торговым персоналом и другими посетителями. Если не получится — хотя бы запомнить его приметы.

Ты узнаешь ее из тысячи

В беседе с РИА Новости специалисты ЦБ рассказали, что отечественные купюры — одни из самых защищенных в мире и сделать действительно качественную подделку просто невозможно. Рекомендуется проверять наличные минимум по трем признакам, хотя на деле их гораздо больше.

Так, у настоящей тысячи на левом купонном поле на просвет видно число "1000" с более темными и светлыми участками, на правом поле — портрет Ярослава Мудрого. Кроме того, рядом с левым полем поперек банкноты вшита защитная нить с чередующимся прямым и перевернутым сочетанием "ЦБР 1000". Немного правее на аверсе и реверсе — совмещающиеся изображения (похожи на плетеную косу).

Еще три элемента выполнены специальной краской. На лицевой стороне в левом верхнем углу эмблема Банка России при наклоне меняет цвет от красно-коричневого до золотисто-зеленого. В нижнем левом углу номинал банкноты переливается металлическим блеском, а на зеленой ленте над словом "тысяча" под острым углом проявляются буквы РР.

Эмблема ЦБ выделяется не только цветом, но и на ощупь. Осязаемый рельеф есть у строчки "Билет Банка России" и точек для слабовидящих людей в левом нижнем углу. Фальшивомонетчики могут подделать какой-то из признаков, но ни в коем случае не все сразу — это слишком сложно и дорого.

Через лупу можно разглядеть еще четыре признака: на левом и правом купонном полях с обратной стороны купюры параллельные линии образуют узоры из шестигранников, внутри зеленых полос под изображением церкви Иоанна Предтечи различим микротекст "ЦБР 1000", а внутри такой же полосы сверху — "1000".