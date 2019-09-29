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РИА Новости

Щит "Прометея". Россия получит непробиваемую систему ПВО

08:00 29.09.2019
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкНочной пуск ракет зенитными ракетными системами С-400 "Триумф" на полигоне Ашулук в Астраханской области во время тактических учений войск ВКО РФ
Ночной пуск ракет зенитными ракетными системами С-400 Триумф на полигоне Ашулук в Астраханской области во время тактических учений войск ВКО РФ
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Возможность сбивать все типы воздушных целей, уничтожать объекты в ближнем космосе, поражать гиперзвуковые летательные аппараты — журналисты и эксперты высоко оценили российскую перспективную зенитно-ракетную систему С-500 "Прометей". Ожидается, что по боевой эффективности новейшая ЗРС в разы превзойдет все современные комплексы ПВО.

Универсальный солдат

Главная особенность С-500 "Прометей" по сравнению с предшественником С-400 "Триумф" — способность перехватывать не только летательные аппараты, но и баллистические ракеты.
Совмещение функций ПВО и ПРО на единой платформе позволит надежно прикрыть крупные города и важнейшие промышленные объекты. В частности, С-500 защитит шахты межконтинентальных баллистических ракет — сухопутной основы ядерного щита России.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
"Подробные тактико-технические характеристики этой системы пока закрыты, — рассказывает РИА Новости военный эксперт Михаил Ходаренок. — Однако уже сейчас понятно, что она значительно превзойдет С-400 — и по дальности, и по огневой производительности, и по помехозащищенности. А самое главное — мобильность. Время развертывания — не более пяти минут. "Прометей" можно быстро перебросить самолетами в любое место и прикрыть войска".
Ходаренок отмечает, что С-500 способен работать даже по объектам в ближнем космосе на высотах от 200 до 250 километров, в частности по низколетящим военным спутникам. Кроме того, такая высотность позволит доставать межконтинентальные баллистические ракеты еще до разделения боеголовок и выброса ложных целей.
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Предполагаемый радиус поражения — 600 километров. Зенитные управляемые ракеты "Прометея" в состоянии сбить порядка десяти сверхзвуковых баллистических целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду, а также перехватывать на подлете боевые блоки гиперзвуковых ракет. Не уйдут от них и малозаметные истребители пятого поколения.

ПВО с доставкой

"Прометей" получится весьма подвижным. Основные компоненты разместят на проверенном 50-тонном десятиколесном тягаче БАЗ-69096. Восемь колес из десяти — ведущие. Двигатель мощностью почти полтысячи лошадиных сил на шоссе обеспечит скорость до 50 километров в час. На пересеченной местности — чуть помедленнее.
Из-за высокой сложности проекта С-500 доводят до ума уже почти десять лет. Принять комплекс на вооружение планировалось еще в 2016-м, но затянулись работы по созданию первого опытного образца.
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Эксперты уже тогда отмечали, что "Прометей" станет первой в мире платформой, способной отражать не только налет одиночных ракет, но и полномасштабные гиперзвуковые ракетные атаки.
Добиться этого конструкторы намерены за счет интеграции С-500 в единую сеть с другими системами — С-400, С-300ВМ4 и С-350 "Витязь". Чтобы пробить подобный "зонтик", противнику придется очень постараться. И хотя считается, что любую систему ПВО можно "задавить" числом атакующих ракет и носителей, С-500, вероятно, будет исключением из правил.
© AP Photo / Ivan SekretarevПусковая установка С-350Е "Витязь"
Пусковая установка С-350Е Витязь
© AP Photo / Ivan Sekretarev
Пусковая установка С-350Е "Витязь"
Летом 2018-го "Прометей" успешно поразил воздушную цель с расстояния около 500 километров. Этот почти на 100 километров больше, чем предельная дальность любой другой подобной системы.

Сначала себе, потом другим

Первые комплекты С-500 поступят в войска в ближайшие два-три года — по словам гендиректора "Ростеха" Сергия Чемезова, в серию "Прометей" запустят во второй половине 2020-го. И хотя Россия не намерена экспортировать новинку до тех пор, пока не вооружит ею собственную армию, интерес зарубежных заказчиков к проекту постоянно растет.
В частности, весной президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности совместного производства "Прометея". Напомним, этим летом Анкара, невзирая на возражения Вашингтона, импортировала ЗРС предыдущего поколения С-400, лишив себя тем самым места в программе американского истребителя пятого поколения F-35.
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Не исключено, что "Прометеем" заинтересуется и Китай, уже купивший у Москвы несколько "Триумфов".
Отечественные системы ПВО всегда пользовались спросом. Россия зарекомендовала себя как производитель высококлассных зенитно-ракетных комплексов, значительно превосходящих лучшие западные образцы по характеристикам и конкурентоспособных по цене.
Это признают даже в НАТО. ЗРС С-400 наравне с комплексом береговой обороны "Бастион" и оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер", по мнению командования Североатлантического альянса, надежно закрывают от вторжения извне целые регионы.
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Михаил ХодаренокЗРК С-300С-400 «Триумф»РостехНАТОF-35Реджеп Тайип ЭрдоганБезопасность
Популярные комментарии
Наличие ультимативных ПВО систем делает концепцию США для проектирования своей силы через авианосцы бесполезной. Так как максимальная рабочая дальность авианосца 550км, а Прометея 600 км. Зато вот стоимость авианосца в разы дороже, вот и асимметричный ответ. Прометей сделал из авианосцев «корыта», как в свое время авианосцы сделали из линкоров «корыта»
29 сентября, 11:19
РСРоман Славянский
7653101
Мультик ещё не показали?
29 сентября, 09:57
Кот на дереве
7221164
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