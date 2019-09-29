Город шоколада, мельниц и мостов. Чем удивляет туристов Брюгге

Историю Брюгге — одного из самых живописных городов Европы, центра бельгийской провинции Западная Фландрия — можно проследить с III века.
Сохранившиеся здания и памятники свидетельствуют, что в Средние века город был центром торговли в Северной Европе.
Именно в Брюгге в 1406 году была основана первая биржа.
Историю Брюгге — одного из самых живописных городов Европы, центра бельгийской провинции Западная Фландрия — можно проследить с III века.
Сохранившиеся здания и памятники свидетельствуют, что в Средние века город был центром торговли в Северной Европе.
Именно в Брюгге в 1406 году была основана первая биржа.
Брюгге иногда называют "Северной Венецией": здесь соединяются три канала — Гентский, Слейсский и Остендский. Они настолько глубокие, что по ним могут ходить большие морские суда.
Брюгге иногда называют "Северной Венецией": здесь соединяются три канала — Гентский, Слейсский и Остендский. Они настолько глубокие, что по ним могут ходить большие морские суда.
Считается, что в древности жители собирались у моста на ярмарки. Со временем это место стали обозначать немецким словом brücke — мост, отсюда и пошло название города.
Сейчас в Брюгге 54 моста, 12 из которых деревянные, и разводные для пропуска судов.
Считается, что в древности жители собирались у моста на ярмарки. Со временем это место стали обозначать немецким словом brücke — мост, отсюда и пошло название города.
Сейчас в Брюгге 54 моста, 12 из которых деревянные, и разводные для пропуска судов.
Весь исторический центр Брюгге объявлен ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия.
Весь исторический центр Брюгге объявлен ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия.
Рыночная площадь (Grote Markt) — визитная карточка Брюгге.
В Средние века там располагались суд, мэрия, почта, торговые ряды.
Сейчас здесь открыты рестораны, магазины и кафе. По средам работает рынок, а перед Рождеством заливается огромный каток и открывается ярмарка.
Рыночная площадь (Grote Markt) — визитная карточка Брюгге.
В Средние века там располагались суд, мэрия, почта, торговые ряды.
Сейчас здесь открыты рестораны, магазины и кафе. По средам работает рынок, а перед Рождеством заливается огромный каток и открывается ярмарка.
На Рыночной площади находится колокольня Белфорт, построенная в XIII веке. Она служила также наблюдательным пунктом для выявления пожаров и других опасностей.
Верхняя часть здания на метр наклонена на восток.
В XV веке в деревянный шпиль колокольни ударила молния, уничтожив его и разрушив колокола.
На Рыночной площади находится колокольня Белфорт, построенная в XIII веке. Она служила также наблюдательным пунктом для выявления пожаров и других опасностей.
Верхняя часть здания на метр наклонена на восток.
В XV веке в деревянный шпиль колокольни ударила молния, уничтожив его и разрушив колокола.
Главное украшение площади Бург — ратуша, построенная на месте тюрьмы. Фасад украшен лепниной, рассечен высокими оконными нишами и увенчан зубчатым парапетом с башнями.
Интерьер по изысканности не уступает фасаду: заседания городского совета проходят под стрельчатыми дубовыми сводами, на стенах — фрески. Есть и роскошный камин XVI века из дерева, мрамора и алебастра.
Главное украшение площади Бург — ратуша, построенная на месте тюрьмы. Фасад украшен лепниной, рассечен высокими оконными нишами и увенчан зубчатым парапетом с башнями.
Интерьер по изысканности не уступает фасаду: заседания городского совета проходят под стрельчатыми дубовыми сводами, на стенах — фрески. Есть и роскошный камин XVI века из дерева, мрамора и алебастра.
На дегустацию знаменитого бельгийского шоколада лучше всего отправляться в одноименный музей.
Там посетителям рассказывают об истории превращения какао-бобов в шоколад, знакомят с технологиями изготовления конфет ручной работы и открывают секреты профессии шоколатье.
А еще в городе есть музеи картофеля фри и пива — с действующей пивоварней.
На дегустацию знаменитого бельгийского шоколада лучше всего отправляться в одноименный музей.
Там посетителям рассказывают об истории превращения какао-бобов в шоколад, знакомят с технологиями изготовления конфет ручной работы и открывают секреты профессии шоколатье.
А еще в городе есть музеи картофеля фри и пива — с действующей пивоварней.
Церковь Богоматери с колокольней в 122 метра — также один из символов города. Там хранится единственная за пределами Италии мраморная скульптура Микеланджело "Дева Мария с младенцем" (ее еще называют "Мадонна Брюгге"). А над скамьями размещены 30 гербов рыцарей.
Церковь Богоматери с колокольней в 122 метра — также один из символов города. Там хранится единственная за пределами Италии мраморная скульптура Микеланджело "Дева Мария с младенцем" (ее еще называют "Мадонна Брюгге"). А над скамьями размещены 30 гербов рыцарей.
В городе происходит действие фильма "Залечь на дно в Брюгге". Картина была номинирована на Оскар за лучший оригинальный сценарий.
В городе происходит действие фильма "Залечь на дно в Брюгге". Картина была номинирована на Оскар за лучший оригинальный сценарий.
Туристы могут осмотреть две старинные мельницы — Sint-Janshuis и Koelewei.
Первая была построена в 1770 году по инициативе 26 булочников и получила название "Мельница пекарей". Она сохранилась в первоначальном виде.
Вторая в 1991 году была куплена у городка Мелебеке за один бельгийский франк и перенесена в Брюгге.
Обе мельницы до сих пор находятся в рабочем состоянии и открыты для посещения.
Туристы могут осмотреть две старинные мельницы — Sint-Janshuis и Koelewei.
Первая была построена в 1770 году по инициативе 26 булочников и получила название "Мельница пекарей". Она сохранилась в первоначальном виде.
Вторая в 1991 году была куплена у городка Мелебеке за один бельгийский франк и перенесена в Брюгге.
Обе мельницы до сих пор находятся в рабочем состоянии и открыты для посещения.
Базилика Святой Крови построена в XII веке. Считается, что в ней хранится кровь Христа, собранная Иосифом Аримафейским и доставленная из Святой Земли графом Фландрии Тьерри Эльзасским.
Базилика Святой Крови построена в XII веке. Считается, что в ней хранится кровь Христа, собранная Иосифом Аримафейским и доставленная из Святой Земли графом Фландрии Тьерри Эльзасским.
Автобусные маршруты связывают центр со спальными районами. Но многие горожане и туристы передвигаются на велосипедах.
В отелях также есть возможность аренды двухколесного транспорта.
Автобусные маршруты связывают центр со спальными районами. Но многие горожане и туристы передвигаются на велосипедах.
В отелях также есть возможность аренды двухколесного транспорта.
Госпиталь Святого Иоанна считается самым старым лечебным заведением Европы. Больницу в XII веке построили монахи-августинцы, чтобы лечить неимущих жителей. Ее закрыли в XIX веке.
Сейчас здесь музей и художественная галерея.
Госпиталь Святого Иоанна считается самым старым лечебным заведением Европы. Больницу в XII веке построили монахи-августинцы, чтобы лечить неимущих жителей. Ее закрыли в XIX веке.
Сейчас здесь музей и художественная галерея.