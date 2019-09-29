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РИА Новости
Туризм

Город шоколада, мельниц и мостов. Чем удивляет туристов Брюгге

08:00 29.09.2019 (обновлено: 13:39 29.09.2019)
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Покататься на кораблике по каналам, попробовать знаменитый бельгийский шоколад, прогуляться по мощеным улочкам, сохранившим средневековый колорит, обойти десятки мостов, купить сувениры на главной площади и посетить музей пива или картофеля фри — вот неполный план действий для туриста в Брюгге. Город, в Средние века бывший центром торговли в Северной Европе, сохранил самобытность. Ближайший аэропорт находится в Брюсселе, оттуда туристы на поезде за час добираются до Брюгге.
© Фото : Pixabay / Dimitris Vetsikas

Историю Брюгге — одного из самых живописных городов Европы, центра бельгийской провинции Западная Фландрия — можно проследить с III века.

Сохранившиеся здания и памятники свидетельствуют, что в Средние века город был центром торговли в Северной Европе.

Именно в Брюгге в 1406 году была основана первая биржа.

Брюгге
1 из 14

Историю Брюгге — одного из самых живописных городов Европы, центра бельгийской провинции Западная Фландрия — можно проследить с III века.

Сохранившиеся здания и памятники свидетельствуют, что в Средние века город был центром торговли в Северной Европе.

Именно в Брюгге в 1406 году была основана первая биржа.

© Фото : Pixabay / Dimitris Vetsikas
© Depositphotos / kanuman

Брюгге иногда называют "Северной Венецией": здесь соединяются три канала — Гентский, Слейсский и Остендский. Они настолько глубокие, что по ним могут ходить большие морские суда.

Брюгге, Бельгия
2 из 14

Брюгге иногда называют "Северной Венецией": здесь соединяются три канала — Гентский, Слейсский и Остендский. Они настолько глубокие, что по ним могут ходить большие морские суда.

© Depositphotos / kanuman
© РИА Новости / Сергей Субботин

Считается, что в древности жители собирались у моста на ярмарки. Со временем это место стали обозначать немецким словом brücke — мост, отсюда и пошло название города.

Сейчас в Брюгге 54 моста, 12 из которых деревянные, и разводные для пропуска судов.

Вид города Брюгге
3 из 14

Считается, что в древности жители собирались у моста на ярмарки. Со временем это место стали обозначать немецким словом brücke — мост, отсюда и пошло название города.

Сейчас в Брюгге 54 моста, 12 из которых деревянные, и разводные для пропуска судов.

© РИА Новости / Сергей Субботин
© РИА Новости / Ольга Левина

Весь исторический центр Брюгге объявлен ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия.

Дома в Брюгге
4 из 14

Весь исторический центр Брюгге объявлен ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия.

© РИА Новости / Ольга Левина
© Фото : Pixabay / Dimitris Vetsikas

Рыночная площадь (Grote Markt) — визитная карточка Брюгге.

В Средние века там располагались суд, мэрия, почта, торговые ряды.

Сейчас здесь открыты рестораны, магазины и кафе. По средам работает рынок, а перед Рождеством заливается огромный каток и открывается ярмарка.

Брюгге
5 из 14

Рыночная площадь (Grote Markt) — визитная карточка Брюгге.

В Средние века там располагались суд, мэрия, почта, торговые ряды.

Сейчас здесь открыты рестораны, магазины и кафе. По средам работает рынок, а перед Рождеством заливается огромный каток и открывается ярмарка.

© Фото : Pixabay / Dimitris Vetsikas
© Фото : Pixabay/hansiline

На Рыночной площади находится колокольня Белфорт, построенная в XIII веке. Она служила также наблюдательным пунктом для выявления пожаров и других опасностей.

Верхняя часть здания на метр наклонена на восток.

В XV веке в деревянный шпиль колокольни ударила молния, уничтожив его и разрушив колокола.

Брюгге, Бельгия
6 из 14

На Рыночной площади находится колокольня Белфорт, построенная в XIII веке. Она служила также наблюдательным пунктом для выявления пожаров и других опасностей.

Верхняя часть здания на метр наклонена на восток.

В XV веке в деревянный шпиль колокольни ударила молния, уничтожив его и разрушив колокола.

© Фото : Pixabay/hansiline
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Главное украшение площади Бург — ратуша, построенная на месте тюрьмы. Фасад украшен лепниной, рассечен высокими оконными нишами и увенчан зубчатым парапетом с башнями.

Интерьер по изысканности не уступает фасаду: заседания городского совета проходят под стрельчатыми дубовыми сводами, на стенах — фрески. Есть и роскошный камин XVI века из дерева, мрамора и алебастра.

Городская ратуша на площади Бург
7 из 14

Главное украшение площади Бург — ратуша, построенная на месте тюрьмы. Фасад украшен лепниной, рассечен высокими оконными нишами и увенчан зубчатым парапетом с башнями.

Интерьер по изысканности не уступает фасаду: заседания городского совета проходят под стрельчатыми дубовыми сводами, на стенах — фрески. Есть и роскошный камин XVI века из дерева, мрамора и алебастра.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© Фото : Pixabay/dimitrisvetsikas1969

На дегустацию знаменитого бельгийского шоколада лучше всего отправляться в одноименный музей.

Там посетителям рассказывают об истории превращения какао-бобов в шоколад, знакомят с технологиями изготовления конфет ручной работы и открывают секреты профессии шоколатье.

А еще в городе есть музеи картофеля фри и пива — с действующей пивоварней.

Бельгийский шоколад
8 из 14

На дегустацию знаменитого бельгийского шоколада лучше всего отправляться в одноименный музей.

Там посетителям рассказывают об истории превращения какао-бобов в шоколад, знакомят с технологиями изготовления конфет ручной работы и открывают секреты профессии шоколатье.

А еще в городе есть музеи картофеля фри и пива — с действующей пивоварней.

© Фото : Pixabay/dimitrisvetsikas1969
© Фото : Pixabay / hpgruesen

Церковь Богоматери с колокольней в 122 метра — также один из символов города. Там хранится единственная за пределами Италии мраморная скульптура Микеланджело "Дева Мария с младенцем" (ее еще называют "Мадонна Брюгге"). А над скамьями размещены 30 гербов рыцарей.

Брюгге, Бельгия
9 из 14

Церковь Богоматери с колокольней в 122 метра — также один из символов города. Там хранится единственная за пределами Италии мраморная скульптура Микеланджело "Дева Мария с младенцем" (ее еще называют "Мадонна Брюгге"). А над скамьями размещены 30 гербов рыцарей.

© Фото : Pixabay / hpgruesen
© Фото : Pixabay/Poposky

В городе происходит действие фильма "Залечь на дно в Брюгге". Картина была номинирована на Оскар за лучший оригинальный сценарий.

Брюгге, Бельгия
10 из 14

В городе происходит действие фильма "Залечь на дно в Брюгге". Картина была номинирована на Оскар за лучший оригинальный сценарий.

© Фото : Pixabay/Poposky
© РИА Новости / Владимир Родионов

Туристы могут осмотреть две старинные мельницы — Sint-Janshuis и Koelewei.

Первая была построена в 1770 году по инициативе 26 булочников и получила название "Мельница пекарей". Она сохранилась в первоначальном виде.

Вторая в 1991 году была куплена у городка Мелебеке за один бельгийский франк и перенесена в Брюгге.

Обе мельницы до сих пор находятся в рабочем состоянии и открыты для посещения.

Город Брюгге
11 из 14

Туристы могут осмотреть две старинные мельницы — Sint-Janshuis и Koelewei.

Первая была построена в 1770 году по инициативе 26 булочников и получила название "Мельница пекарей". Она сохранилась в первоначальном виде.

Вторая в 1991 году была куплена у городка Мелебеке за один бельгийский франк и перенесена в Брюгге.

Обе мельницы до сих пор находятся в рабочем состоянии и открыты для посещения.

© РИА Новости / Владимир Родионов
© Фото : Pixabay/ MrsBrown

Базилика Святой Крови построена в XII веке. Считается, что в ней хранится кровь Христа, собранная Иосифом Аримафейским и доставленная из Святой Земли графом Фландрии Тьерри Эльзасским.

 Базилика Святой Крови в Брюгге Бельгия
12 из 14

Базилика Святой Крови построена в XII веке. Считается, что в ней хранится кровь Христа, собранная Иосифом Аримафейским и доставленная из Святой Земли графом Фландрии Тьерри Эльзасским.

© Фото : Pixabay/ MrsBrown
© РИА Новости / Ольга Левина

Автобусные маршруты связывают центр со спальными районами. Но многие горожане и туристы передвигаются на велосипедах.

В отелях также есть возможность аренды двухколесного транспорта.

Велосипеды на улице в Брюгге
13 из 14

Автобусные маршруты связывают центр со спальными районами. Но многие горожане и туристы передвигаются на велосипедах.

В отелях также есть возможность аренды двухколесного транспорта.

© РИА Новости / Ольга Левина
© Фото : Pixabay/artepix

Госпиталь Святого Иоанна считается самым старым лечебным заведением Европы. Больницу в XII веке построили монахи-августинцы, чтобы лечить неимущих жителей. Ее закрыли в XIX веке.

Сейчас здесь музей и художественная галерея.

Брюгге, Бельгия
14 из 14

Госпиталь Святого Иоанна считается самым старым лечебным заведением Европы. Больницу в XII веке построили монахи-августинцы, чтобы лечить неимущих жителей. Ее закрыли в XIX веке.

Сейчас здесь музей и художественная галерея.

© Фото : Pixabay/artepix
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ТуризмФото - ТуризмБрюггеТуризмтуристыБельгия
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