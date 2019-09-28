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РИА Новости

На "хрущевской" ферме в США открыли статую в честь 60-летия его визита

22:42 28.09.2019
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© Фото предоставлено Дэном ГудаломКопию статуи "Перекуем мечи на орала" открыли на ферме в США, которую посещал Н.С.Хрущев, в честь 60-летия визита
Копию статуи Перекуем мечи на орала открыли на ферме в США, которую посещал Н.С.Хрущев, в честь 60-летия визита
© Фото предоставлено Дэном Гудалом
Копию статуи "Перекуем мечи на орала" открыли на ферме в США, которую посещал Н.С.Хрущев, в честь 60-летия визита
ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости. Копия знаменитой статуи "Перекуем мечи на орала" была открыта в субботу на ферме Росуэлла Гарста, штат Айова, куда в 1959 году приезжал смотреть на выращивание кукурузы первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, сообщил РИА Новости по телефону исполнительный директор заповедника "Уайтрок" Дэн Гудал.
По его словам, на церемонии, посвященной 60-летию визита советского лидера, присутствовали более 80 человек, в том числе внучки Гарста Элизабет и Сара, а также автор книги о Хрущеве Тимоти Нафтали. От России с краткой речью выступил атташе по вопросам сельского хозяйства Иван Пономарев.
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Оригинальная статуя работы советского скульптора Евгения Вучетича стоит перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке: мускулистый мужчина с занесенным вверх молотом разбивает на наковальне огромный меч, прогибающийся под его напором и рассыпающийся на куски. Это призыв к уходу от войны к миру. Ее реплика была сделана другим советским скульптором Салаватом Щербаковым.
"Саму статую заказал Джон Кристал, который был местным банкиром, фермером и часто посещал Советский Союз. В поездках его часто сопровождала Валентина Фоминых, которой перешла статуя, когда он умер. Валентина подарила ее "Уайтроку" перед тем как скончалась в 2018 году", - рассказал Гудал.
Руководство заповедника впоследствии изготовило пьедестал для уменьшенной копии "Перекуем мечи на орала", постаравшись сделать его похожим на постамент у ООН. Итальянский мрамор для этого предоставил один из членов совета директоров "Уайтрок".
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"Это очень подходящее произведение для исторического фермерского хозяйства, ведь Джон Кристал и Росуэлл Гарст оба очень верили в подход "мир через кукурузу", - сказал собеседник агентства.
Первый визит советского лидера в США состоялся в сентябре 1959 года.
Как отметил ранее в интервью РИА Новости американский автор биографии Хрущева Уильям Таубман, главным ожиданием руководства США от этой встречи было продвижение в решении ситуации вокруг Берлина, так как Хрущев требовал от союзников вывода войск из западной части города и ставил условия, которые грозили переходом всего Берлина под власть ГДР. Однако прорыва так и не произошло, хотя советский лидер и отказался от своего ультиматума.
С Росуэллом Гарстом Хрущев познакомился задолго до приезда в США. Фермер сам проявил интерес к поставкам в СССР кукурузы и технологий ее выращивания, участвовал в сельскохозяйственной выставке в Москве. В результате между ними и их семьями завязалась дружба, которая продолжалась до их смерти.
В 2004 году семья Гарст, представителей которой в Айове почти не осталось, передала большую часть своих земель, включая историческую ферму, заповеднику "Уайтрок". Некоммерческая организация занимается сельским хозяйством и туризмом. Таким образом, как рассказала ранее в интервью РИА Новости внучка знаменитого фермера Элизабет Гарст, семья хотела сохранить устойчивое сельское хозяйство на своих землях.
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Никита ХрущевСССРСШАВ мире
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