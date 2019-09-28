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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Синод рассмотрит обращение "Русского экзархата" о принятии в РПЦ 8 октября

22:13 28.09.2019 (обновлено: 22:32 28.09.2019)
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© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Священный Синод Русской православной церкви рассмотрит обращение клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, попросивших о принятии их в юрисдикцию РПЦ, на заседании 8 октября, сообщил РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
В субботу в Париже прошло собрание духовенства архиепископии, на котором, как сообщили в РПЦ, абсолютное большинство клириков приняли обращение о присоединении к Русской православной церкви, как это сделал ранее и глава архиепископии Иоанн (Реннето).
"Священный Синод рассмотрит обращение 8 октября на заседании в Троице-Сергиевой лавре", - сказал епископ Савва.
В этот день Русская православная церковь отмечает память игумена земли Русской, преподобного Сергия Радонежского, который выступал за объединение русских земель.
Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции ("Русский экзархат") была основана в 1921 году, когда временное управление русскими церквями в Западной Европе было поручено архиепископу Евлогию (Георгиевскому). Такое решение приняли тогдашний патриарх Московский и всея России Тихон, Священный Синод и Высший церковный совет.
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В силу исторических обстоятельств в 1931 году приходы, возглавляемые митрополитом Евлогием, были приняты на временной основе в юрисдикцию Константинопольского патриархата в качестве экзархата, при этом митрополит Евлогий подчеркивал, что "это лишь временный перерыв официальных административных сношений" до того времени, "когда восстановится общепризнанная центральная церковная власть и нормальные условия жизни Русской православной церкви".
В 1945 году митрополит Евлогий и два его викария - архиепископ Владимир и епископ Иоанн - обратились к патриарху Московскому и всея Руси Алексию I с просьбой принять их вместе с их приходами в каноническое единство с Русской православной церковью, и соответствующее прошение в том же году было удовлетворено Синодом РПЦ. Однако уже в 1946 году, после кончины митрополита Евлогия, значительная часть его клира и паствы приняла решение вернуться в состав Константинопольского патриархата.
27 ноября 2018 года Константинопольский Синод принял решение о роспуске архиепископии.
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14 сентября архиепископ Иоанн (Реннето), возглавляющий архиепископию, направил патриарху Кириллу обращение, в котором сообщил о том, что в ходе внеочередного собрания архиепископии большинство голосующих, клирики и миряне, "высказались в поддержку проекта канонического присоединения к Московскому патриархату, разработанного на заседаниях совместной комиссии", которая работала на протяжении 2019 года. В том же письме архиепископ Иоанн попросил принять его вместе с общинами, соответствующими большинству голосовавших на собрании, "в каноническое общение и единство с Московским патриархатом для обеспечения непрерывности церковной, литургической и таинственной жизни архиепископии западноевропейских приходов русской традиции".
Священный Синод РПЦ 14 сентября принял решение о принятии в юрисдикцию Московского патриархата архиепископа Иоанна вместе с его приходами.
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Религия и мировоззрениеСвященный Синод РПЦРусская православная церковьРоссия
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