Китайские СМИ назвали главное оружие России против авианосцев США

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Российские крылатые противокорабельные ракеты (ПКР) "Гранит" обладают наибольшим потенциалом для борьбы с американскими авианосными группировками, пишет китайский портал Российские крылатые противокорабельные ракеты (ПКР) "Гранит" обладают наибольшим потенциалом для борьбы с американскими авианосными группировками, пишет китайский портал Sohu

По мнению автора статьи, именно это оружие имел в виду министр обороны Сергей Шойгу, говоря о противодействии авианосцам США в недавнем интервью. Глава военного ведомства отметил, что Пентагон расходует бюджет на создание авианосных группировок, в то время как Москва делает упор на средства, которые могут быть использованы для борьбы с ними. Такой подход дешевле и эффективнее, подчеркнул Шойгу.

Как пишет Sohu, среди всех сверхзвуковых ПРК, созданных в России со времен холодной войны, "Гранит" — это оружие с наибольшей дальностью полета, способное нанести авианосцам самый сильный урон.

Отмечается, что ПРК способна достигать цели на расстоянии более 600 километров, в то время как авианосные группировки США способны защитить зону радиусом лишь в 550 километров.

"Гранит" как раз отвечает всем требованиям российского оружия, нацеленного на формирование удара против авианосцев", — говорится в материале.

Как подчеркнул автор публикации, боевую часть ПКР можно заменить ядерной с тротиловым эквивалентом до 500 килотонн, что позволяет поражать крупные цели на воде.

В сентябре Тихоокеанский флот провел учения, в ходе которых произвели запуск ракеты "Гранит" с атомного подводного крейсера "Омск". ПРК успешно поразила мишень на дистанции около 350 километров.