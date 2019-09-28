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РИА Новости

Китайские СМИ назвали главное оружие России против авианосцев США

21:41 28.09.2019 (обновлено: 22:34 28.09.2019)
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© Фото : Ministry of defenceАвианосец ВМС США Harry Truman
Авианосец ВМС США Harry Truman
© Фото : Ministry of defence
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Российские крылатые противокорабельные ракеты (ПКР) "Гранит" обладают наибольшим потенциалом для борьбы с американскими авианосными группировками, пишет китайский портал Sohu.
По мнению автора статьи, именно это оружие имел в виду министр обороны Сергей Шойгу, говоря о противодействии авианосцам США в недавнем интервью. Глава военного ведомства отметил, что Пентагон расходует бюджет на создание авианосных группировок, в то время как Москва делает упор на средства, которые могут быть использованы для борьбы с ними. Такой подход дешевле и эффективнее, подчеркнул Шойгу.
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Как пишет Sohu, среди всех сверхзвуковых ПРК, созданных в России со времен холодной войны, "Гранит" — это оружие с наибольшей дальностью полета, способное нанести авианосцам самый сильный урон.
Отмечается, что ПРК способна достигать цели на расстоянии более 600 километров, в то время как авианосные группировки США способны защитить зону радиусом лишь в 550 километров.
"Гранит" как раз отвечает всем требованиям российского оружия, нацеленного на формирование удара против авианосцев", — говорится в материале.
Как подчеркнул автор публикации, боевую часть ПКР можно заменить ядерной с тротиловым эквивалентом до 500 килотонн, что позволяет поражать крупные цели на воде.
В сентябре Тихоокеанский флот провел учения, в ходе которых произвели запуск ракеты "Гранит" с атомного подводного крейсера "Омск". ПРК успешно поразила мишень на дистанции около 350 километров.
Крейсер "Омск" часто называют "убийцей" или "кошмаром" авианосцев. По мнению военных экспертов, это связано с тем, что на его вооружении стоят 24 крылатые ракеты "Гранит". Каждая из них способна одним залпом потопить авианосную группировку врага.
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