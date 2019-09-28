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РИА Новости

На Кубе осудили санкции США против Рауля Кастро

19:59 28.09.2019 (обновлено: 20:06 28.09.2019)
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© AFP 2019 / Rodrigo AranguaПредседатель госсовета Кубы Рауль Кастро
Председатель госсовета Кубы Рауль Кастро
© AFP 2019 / Rodrigo Arangua
Председатель госсовета Кубы Рауль Кастро. Архивное фото
ООН, 28 сен - РИА Новости. Куба осуждает санкции США против лидера Коммунистической партии страны, экс-главы государства Рауля Кастро, заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья.
"Эти действия неприменимы на практике, они призваны лишь подорвать достоинство кубинского народа", - заявил Паррилья на Генассамблее ООН. По его словам, санкции являются незаконными и продвигают империалистические устремления США.
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США в четверг ввели санкции против Рауля Кастро, запретив ему и членам его семьи въезд на свою территорию.
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