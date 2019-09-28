Жириновский назвал Захарова глыбой русского театра и кино

"Марк Анатольевич Захаров - это глыба русского театра и кино. Это наш Федерико Феллини, Вуди Аллен. Абсолютно каждый в нашей стране знает его фильмы "Тот самый Мюнхгаузен", "12 стульев", "Обыкновенное чудо" - это незабвенная классика. А спектакль "Юнона и Авось" - это и вовсе главный театральный бестселлер Советского Союза и России. Ни одна другая постановка ни до ни после не пользовалась такой бешеной популярностью. Я тоже ходил на него в 1980-е и остался под впечатлением", - написал Жириновский в своём Telegram-канале.