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РИА Новости

В Госдуме рассказали о возможном ответе на невыдачу виз делегатам в ООН

19:45 28.09.2019 (обновлено: 20:21 28.09.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Ответные меры Москвы на невыдачу американских виз российской делегации для участия в Генассамблее ООН могут также касаться визовых ограничений, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Думаю, что речь просто идет о визовых мерах в отношении тех, кто стремится к нам, а таких весьма немало", — сказал Слуцкий, отвечая на вопрос о возможных мерах в передаче "Центральное телевидение" на НТВ.
Сергей Лавров выступает на Генассамблее ООН
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Лавров: Москва не оставит без ответа невыдачу США виз российской делегации
Он также отметил, что Лавров напоминал о предложении Иосифа Сталина расположить ООН в Сочи, а в настоящее время некоторые высказывают предложения о Женеве как городе, где могла бы располагаться штаб-квартира организации.
"Как бы ни казалось подобное что-то фантастичным, но подобные идеи имеют право на существование", — добавил парламентарий.
Несколько россиян не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя ситуацию, назвала "несостоятельными" ссылки представителей США на то, что ситуация с невыдачей виз носит "технический характер". Визы не получили, в частности, глава генерального секретариата МИД России Сергей Бутин, глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, переводчики делегации.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не оставит без ответа невыдачу виз США российской делегации для участия в Генассамблее ООН.
Директор Ближневосточного департамента МИД России Сергей Вершинин
27 сентября, 11:38РИА Новости
В России потребовали от США отказа от практики невыдачи виз дипломатам
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Леонид СлуцкийМария ЗахароваСергей ЛавровГосдума РФРоссияСШАПолитика
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