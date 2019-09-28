В Госдуме рассказали о возможном ответе на невыдачу виз делегатам в ООН

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Ответные меры Москвы на невыдачу американских виз российской делегации для участия в Генассамблее ООН могут также касаться визовых ограничений, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Думаю, что речь просто идет о визовых мерах в отношении тех, кто стремится к нам, а таких весьма немало", — сказал Слуцкий, отвечая на вопрос о возможных мерах в передаче "Центральное телевидение" на НТВ

Он также отметил, что Лавров напоминал о предложении Иосифа Сталина расположить ООН в Сочи, а в настоящее время некоторые высказывают предложения о Женеве как городе, где могла бы располагаться штаб-квартира организации.

"Как бы ни казалось подобное что-то фантастичным, но подобные идеи имеют право на существование", — добавил парламентарий.

Несколько россиян не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя ситуацию, назвала "несостоятельными" ссылки представителей США на то, что ситуация с невыдачей виз носит "технический характер". Визы не получили, в частности, глава генерального секретариата МИД России Сергей Бутин, глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, переводчики делегации.