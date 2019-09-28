ВСУ шесть раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в Донецке

ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе с начала суток, сообщили в субботу журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"С начала текущих суток противник шесть раз обстрелял территорию нашей республики", - сказал представитель Народной милиции ДНР.

По его словам, украинские силовики выпустили по подконтрольной республике Горловке семь мин. По Докучаевску и поселку Александровка огонь велся из стрелкового оружия, по поселку Старомихайловка на западе Донецка – из вооружения БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрелов повреждено шесть жилых домов.