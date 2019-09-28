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РИА Новости

ВСУ шесть раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в Донецке

19:20 28.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушения в одном из домов в Донецке
Разрушения в одном из домов в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разрушения в одном из домов в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе с начала суток, сообщили в субботу журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"С начала текущих суток противник шесть раз обстрелял территорию нашей республики", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, украинские силовики выпустили по подконтрольной республике Горловке семь мин. По Докучаевску и поселку Александровка огонь велся из стрелкового оружия, по поселку Старомихайловка на западе Донецка – из вооружения БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрелов повреждено шесть жилых домов.
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Вчера, 17:45РИА Новости
ВСУ открыли снайперский огонь по окраине Донецка, заявили в ДНР
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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