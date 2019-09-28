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РИА Новости
Война в Сирии

Конституционный комитет Сирии будет работать в большом и малом составах

19:19 28.09.2019 (обновлено: 19:48 28.09.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПлощадь Мерджи в Дамаске
Площадь Мерджи в Дамаске
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Площадь Мерджи в Дамаске. Архивное фото
ООН, 28 сен – РИА Новости. Конституционный комитет Сирии будет состоять из двух составов: малый (45 человек) будет готовить конституционные проекты, а большой (150 человек) - принимать их, гласит свод основных правил и процедур.
Документ был распространен в пятницу среди членов СБ ООН.
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В нем сказано, что большой составе "должен состоять из 150 мужчин и женщин, 50 из которых назначаются правительством, 50 - (оппозиционным) Сирийским комитетом по переговорам и 50 - гражданским обществом".
Малый состав, согласно правилам, будет состоять из 45 мужчин и женщин. Порядок формирования будет аналогичным: 15 человек будут назначаются правительством, 15 СКП и 15 от гражданского сообщества.
Назначать членов малого состава будут из числа членов соответствующих частей большого состава.
"Малый орган должен готовить конституционные проекты, а большой - принимать их. Большой орган может созываться параллельно или периодически по мере продвижения работы малого органа для обсуждения и принятия предложений", - сказано в документе.
В понедельник, как ожидается, спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен объявит на заседании Совбеза ООН подробности о работе комитета.
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