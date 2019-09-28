Конституционный комитет Сирии будет работать в большом и малом составах

ООН, 28 сен – РИА Новости. Конституционный комитет Сирии будет состоять из двух составов: малый (45 человек) будет готовить конституционные проекты, а большой (150 человек) - принимать их, гласит свод основных правил и процедур.

Документ был распространен в пятницу среди членов СБ ООН.

В нем сказано, что большой составе "должен состоять из 150 мужчин и женщин, 50 из которых назначаются правительством, 50 - (оппозиционным) Сирийским комитетом по переговорам и 50 - гражданским обществом".

Малый состав, согласно правилам, будет состоять из 45 мужчин и женщин. Порядок формирования будет аналогичным: 15 человек будут назначаются правительством, 15 СКП и 15 от гражданского сообщества.

Назначать членов малого состава будут из числа членов соответствующих частей большого состава.

"Малый орган должен готовить конституционные проекты, а большой - принимать их. Большой орган может созываться параллельно или периодически по мере продвижения работы малого органа для обсуждения и принятия предложений", - сказано в документе.