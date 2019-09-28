Медведев поздравил с 90-летием сенатора Рыжкова

"Примите мои искренние поздравления с 90-летием. Ваш юбилей – ещё одна возможность вспомнить о том, как много Вы сделали и продолжаете делать для нашей страны. Где бы Вам ни доводилось работать – на производстве, во главе Совета Министров СССР или в парламенте России, – Вы всегда проявляли себя как человек, который умеет оперативно решать задачи любой сложности", - говорится телеграмме.