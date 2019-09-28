Медведев поздравил с 90-летием сенатора Рыжкова

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил российского сенатора, экс-председателя Совета министров СССР Николая Рыжкова с 90-летием и отметил, что тот умеет оперативно решать задачи любой сложности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Примите мои искренние поздравления с 90-летием. Ваш юбилей – ещё одна возможность вспомнить о том, как много Вы сделали и продолжаете делать для нашей страны. Где бы Вам ни доводилось работать – на производстве, во главе Совета Министров СССР или в парламенте России, – Вы всегда проявляли себя как человек, который умеет оперативно решать задачи любой сложности", - говорится телеграмме.
Медведев отметил, что талант организатора, присущий Рыжкову, по достоинству оценили во время ликвидации последствий аварии в Чернобыле и землетрясения в Армении. Он добавил, что избиратели Белгородской области годами доверяли Рыжкову защищать свои права как депутату Госдумы, а сейчас он продолжает защищать их права в Совете Федерации.
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