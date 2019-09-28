В Атлантике спасли трех членов экипажа пропавшего судна Bourbon Rhode

КИЕВ, 28 сен - РИА Новости. Трое членов экипажа попавшего в шторм в Атлантическом океане судна Bourbon Rhode спасены, двое из них украинцы, сообщил замдиректора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Ранее Кирилич сообщил, что судно Bourbon Rhode пропало в четверг во время шторма в Атлантическом океане, среди членов экипажа около десяти граждан Украины, спасательная операция продолжается третий день.

"По информации судовладельца, трое членов экипажа спасены. Два из них - граждане Украины. Спасательная операция продолжается", - написал Кирилич в Twitter.