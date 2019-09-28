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РИА Новости

В Атлантике спасли трех членов экипажа пропавшего судна Bourbon Rhode

18:35 28.09.2019
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© Фото : NATO MaritimeCommandАтлантический океан
Атлантический океан
© Фото : NATO MaritimeCommand
Атлантический океан. Архивное фото
КИЕВ, 28 сен - РИА Новости. Трое членов экипажа попавшего в шторм в Атлантическом океане судна Bourbon Rhode спасены, двое из них украинцы, сообщил замдиректора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
Ранее Кирилич сообщил, что судно Bourbon Rhode пропало в четверг во время шторма в Атлантическом океане, среди членов экипажа около десяти граждан Украины, спасательная операция продолжается третий день.
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"По информации судовладельца, трое членов экипажа спасены. Два из них - граждане Украины. Спасательная операция продолжается", - написал Кирилич в Twitter.
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