Около 700 человек вывели из загоревшегося общежития МПГУ на западе Москвы

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Около 700 человек вывели из загоревшегося здания общежития Московского педагогического государственного университета (МПГУ) на западе Москвы, пожар ликвидирован, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

"В 16:34 поступила заявка на загорание в общежитии по адресу: проспект Вернадского, дом 88, корпус 2. <...> Администрацией выведено около 700 человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что возгорание происходило на площади десять квадратных метров, горели личные вещи и мебель на девятом этаже 16-этажного здания. В 16:53 возгорание было ликвидировано. По данным ведомства, с горящего этажа и соседних с ним сверху было спасено 25 человек.