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РИА Новости

Около 700 человек вывели из загоревшегося общежития МПГУ на западе Москвы

17:54 28.09.2019 (обновлено: 18:49 28.09.2019)
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© Pixabay / ciobanucatalinaПожарные
Пожарные
© Pixabay / ciobanucatalina
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Около 700 человек вывели из загоревшегося здания общежития Московского педагогического государственного университета (МПГУ) на западе Москвы, пожар ликвидирован, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.
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"В 16:34 поступила заявка на загорание в общежитии по адресу: проспект Вернадского, дом 88, корпус 2. <...> Администрацией выведено около 700 человек", — говорится в сообщении.
Отмечается, что возгорание происходило на площади десять квадратных метров, горели личные вещи и мебель на девятом этаже 16-этажного здания. В 16:53 возгорание было ликвидировано. По данным ведомства, с горящего этажа и соседних с ним сверху было спасено 25 человек.
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Московский педагогический государственный университетМоскваПроисшествия
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