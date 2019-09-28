Большинство приходов Русского экзархата в Европе присоединились к РПЦ

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Абсолютное большинство клириков западноевропейского Русского экзархата в Европе приняли обращение о присоединении к Русской православной церкви, сообщает Абсолютное большинство клириков западноевропейского Русского экзархата в Европе приняли обращение о присоединении к Русской православной церкви, сообщает сайт Московского патриархата.

Несколькими неделями ранее за принятием в юрисдикцию Московского патриархата уже обратились несколько приходов Русского экзархата во главе со своим руководителем архиепископом Иоанном (Реннето). Это произошло после того, как Константинопольский патриарх упразднил экзархат. Синод Русской церкви удовлетворил просьбу этих приходов 14 сентября.

"Абсолютное большинство клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, ранее находившихся в юрисдикции Константинопольского патриархата, последовали примеру архиепископа Дубнинского Иоанна (Реннето) и присоединились к Русской православной церкви", — говорится в сообщении.

Соответствующее обращение они приняли на собрании духовенства в Париже. Синод Русской церкви примет решение по этому обращению на своем ближайшем заседании.

Ситуация с Русским экзархатом в Европе

В прошлом году Константинополь решил распустить Западноевропейский экзархат русских приходов и аннулировал патриарший томос от 1999 года.

Многие священники и прихожане выступили против ликвидации экзархата и подчинения русских приходов греческой церкви. Обсуждалась возможность возвращения в РПЦ и Русскую православную церковь за границей.

Изначально в экзархат были включены приходы, сформированные в основном беженцами из России после Гражданской войны. Согласно указу патриарха Московского и всея России Тихона, в двадцатые годы прошлого века эти общины находились под управлением митрополита Евлогия в юрисдикции Русской церкви и именовались "Западноевропейская епархия" (или "Западноевропейская митрополия") с центром в Париже.