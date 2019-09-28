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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Большинство приходов Русского экзархата в Европе присоединились к РПЦ

17:51 28.09.2019 (обновлено: 18:19 28.09.2019)
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкРусский духовно-культурный центр в Париже
Русский духовно-культурный центр в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Русский духовно-культурный центр в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Абсолютное большинство клириков западноевропейского Русского экзархата в Европе приняли обращение о присоединении к Русской православной церкви, сообщает сайт Московского патриархата.
Несколькими неделями ранее за принятием в юрисдикцию Московского патриархата уже обратились несколько приходов Русского экзархата во главе со своим руководителем архиепископом Иоанном (Реннето). Это произошло после того, как Константинопольский патриарх упразднил экзархат. Синод Русской церкви удовлетворил просьбу этих приходов 14 сентября.
Кафедральный собор экзархата православных русских церквей в Западной Европе — собор Александра Невского в Париже
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"Абсолютное большинство клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, ранее находившихся в юрисдикции Константинопольского патриархата, последовали примеру архиепископа Дубнинского Иоанна (Реннето) и присоединились к Русской православной церкви", — говорится в сообщении.
Соответствующее обращение они приняли на собрании духовенства в Париже. Синод Русской церкви примет решение по этому обращению на своем ближайшем заседании.

Ситуация с Русским экзархатом в Европе

В прошлом году Константинополь решил распустить Западноевропейский экзархат русских приходов и аннулировал патриарший томос от 1999 года.
Многие священники и прихожане выступили против ликвидации экзархата и подчинения русских приходов греческой церкви. Обсуждалась возможность возвращения в РПЦ и Русскую православную церковь за границей.
Изначально в экзархат были включены приходы, сформированные в основном беженцами из России после Гражданской войны. Согласно указу патриарха Московского и всея России Тихона, в двадцатые годы прошлого века эти общины находились под управлением митрополита Евлогия в юрисдикции Русской церкви и именовались "Западноевропейская епархия" (или "Западноевропейская митрополия") с центром в Париже.
Однако в 1930 году митрополит Евлогий объявил о "временном прерывании" отношений со священноначалием РПЦ. Это было связано с тяжелым положением церкви в Советском Союзе. Митрополит Евлогий самовольно обратился к Константинопольскому патриарху о переходе в его юрисдикцию. Однако несколько приходов сохранили верность РПЦ.
Патриарх Кирилл
15 сентября, 13:31Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл рассказал, как принималось решение по "Русскому экзархату"
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Религия и мировоззрениеРусская православная церковьЕвропаРоссия
Популярные комментарии
Как крещёный в младенчестве атеист от души порадовался этой новости. Самое главное, что люди успокоились и вернулись в лоно своей матери-церкви. Мир вам, русские православные!
28 сентября, 18:43
scoffer
2930101
Это потому что у нас православие не столько религия, сколько культура. Поэтому многие даже если не любят/не верят в РПЦ, но к самой культуре церкви относятся может и не положительно, но с пониманием.
28 сентября, 20:27
ШдШампунь для Мозга
1500101
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