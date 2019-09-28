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РИА Новости

В Таллине почтили память жертв крушения парома "Эстония"

17:28 28.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГорода мира. Таллин
Города мира. Таллин
© РИА Новости / Владимир Песня
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Города мира. Таллин. Архивное фото
ТАЛЛИН, 28 сен — РИА Новости. Памятные мероприятия в связи с 25-й годовщиной крушения парома "Эстония", унесшего жизни 852 человек, в субботу прошли в Таллине и других городах республики.
"Близкие погибших, объединенные в общество Memento Mare ("Помни о море"), собрались в Таллине у памятника "Прерванная линия", чтобы почтить память жертв катастрофы. К основанию монумента, на котором выбиты имена всех погибших в катастрофе, были возложены венки и цветы, а также зажжены памятные свечи. Прошло поминальное богослужение. Траурный венок к памятнику возложила президент страны Керсти Кальюлайд", - говорится в сообщении таллинской мэрии.
Позже в церкви Яани на площади Свободы состоялся мемориальный концерт "Там, где кончается путь, оттуда он и начинается" с участием четырех хоров. Траурные мероприятия прошли также в городах Пярну и Выру.
Паром "Эстония" затонул в Балтийском море в ночь на 28 сентября 1994 года на пути из Таллина в Стокгольм. В катастрофе погибли 852 человека, спаслись 137. Среди погибших 501 гражданин Швеции, 284 эстонца и 10 финнов. Помимо них на судне были пассажиры еще из 14 стран, в том числе из России, Латвии, Дании, Германии, Литвы и Норвегии. Спасатели нашли 95 тел, еще 757 человек остались на дне моря.
Созданная для расследования катастрофы международная комиссия назвала официальной причиной гибели парома его конструктивные недостатки и сложные погодные условия. В ее заключительном отчете в декабре 1997 года отмечалось, что под ударами штормовых волн разрушились замковые устройства неправильно сконструированного носового люка (визира) парома. Вода проникла на грузовую палубу, судно перевернулось и в течение нескольких десятков минут затонуло.
Поисково-спасательная операция на месте крушения парома Эстония. 28 сентября 1994
Вчера, 04:54РИА Новости
Крушение парома "Эстония" (1994)
Однако в Эстонии и других странах многие сомневаются в выводах комиссии. По разным версиям, паром мог пойти на дно из-за взрыва на борту, столкновения с подводной лодкой или действий преступников, затопивших судно, чтобы скрыть перевозку контрабандного груза.
Чтобы окончательно установить причину гибели, неоднократно предлагалось поднять обломки судна. Однако подписанное Эстонией, Финляндией и Швецией в 1995 году международное соглашение запретило проводить какие-либо исследования на месте гибели судна.
Таллинский административный суд 24 сентября приступил к рассмотрению заявления, поданного шведскими родственниками жертв "Эстонии", которые требуют начать новое расследование катастрофы. В иске отмечается, что в официальной версии гибели судна есть целый ряд противоречий.
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