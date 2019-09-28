Пушков прокомментировал призыв депутатов бундестага снять санкции с России

"Держится только Меркель с ее ХДС. Такие призывы будут звучать в Европе все чаще. Растущее несогласие с этой бессмысленной политикой будет размывать механизм санкций", — написал Пушков в твиттере .

Отношения Москвы и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Москву во вмешательстве, ввел против нее санкции, Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.