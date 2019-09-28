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РИА Новости

Пушков прокомментировал призыв депутатов бундестага снять санкции с России

16:06 28.09.2019 (обновлено: 16:46 28.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 11 июля 2019
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на призыв депутатов бундестага "сделать первый шаг" в снятии санкций с России.
Сенатор заметил, что ослабить санкции призвали депутаты сразу четырех партий — Свободной демократической партии (FDP), Социал-демократической партии (SPD), Партии левых (Die Linke) и Христианского социального союза (CSU).

"Держится только Меркель с ее ХДС. Такие призывы будут звучать в Европе все чаще. Растущее несогласие с этой бессмысленной политикой будет размывать механизм санкций", — написал Пушков в твиттере.

Отношения Москвы и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Москву во вмешательстве, ввел против нее санкции, Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Москва неоднократно отмечала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию.
Бундестаг
Вчера, 06:49РИА Новости
Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
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