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РИА Новости

Экс-министр и депутат Забайкалья подозреваются в налоговых преступлениях

16:00 28.09.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ЧИТА, 28 сен – РИА Новости. Следственными органами СКР по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело на депутата заксобрания и экс-министра финансов Забайкальского края Марину Кириллову, а также экс-вице-премьера регионального правительства и в прошлом министра территориального развития региона Виктора Паздникова, их подозревают в налоговых преступлениях, сообщила пресс-служба СКР по региону.
"Кириллова подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 1992 УК РФ (организация и руководство сокрытием денежных средств, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере). Паздников подозревается в пособничестве указанному преступлению", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2017-2018 годах подозреваемые использовали свои должностные полномочия для сокрытия руководством "Забайкальской топливно-энергетической компании" (ЗабТЭК) средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам.
"Министр финансов Кириллова, зная о наличии у АО "ЗабТЭК" задолженности по налогам на сумму более 60 миллионов рублей, а также, что налоговой инспекцией выставлены инкассовые поручения на счета "ЗабТЭК", разработала схему, которая позволила АО "ЗабТЭК" рассчитываться со своими поставщиками, минуя собственный расчетный счет", - отметили в пресс-службе.
Уточняется, что для этого были использованы положения регионального законодательства, предусматривающие выплату субсидий поставщикам тепловой энергии. Кириллова привлекла к незаконной схеме министра территориального развития Паздникова, по указаниям которого субсидии, предназначенные "ЗАбТЭК", были перечислены на счета другого юридического лица, что позволило "ЗАбТЭК" производить расчеты с контрагентами, минуя собственные счета.
С учетом того, что Кириллова была избрана в 2019 году депутатом Законодательного собрания Забайкальского края, решение о возбуждении уголовного дела принято и.о. руководителя регионального следственного управления СКР Алексеем Вольным.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
27 сентября, 15:21РИА Новости
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"Производство расследования поручено следователям четвертого отдела по расследованию особо важных дел. После возбуждения уголовного дела следователи провели обыски в служебных кабинетах и по местам жительства фигурантов уголовного дела", - добавили в ведомстве.
И.о. вице-премьера регионального правительства и ранее занимавший должность министра территориального развития Паздников 25 сентября написал заявление, губернатор Александр Осипов освободил его от занимаемой должности.
Ранее следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении руководства АО "ЗабТЭК" по признакам налоговых преступлений. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
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