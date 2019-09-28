Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-28T15:49Z
https://ria.ru/20190928/1559235887.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155882/31/1558823165_0:180:961:720_1036x0_80_0_0_c704c5041a146a7d6efc2620934261f2.jpg
РИА Новости

В Киеве подожгли детский сад

15:49 28.09.2019
921
© Фото : Полиция КиеваАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции
© Фото : Полиция Киева
Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Двое неизвестных подожгли детский сад в Оболонском районе Киева, сообщила в субботу пресс-служба областного отделения полиции.
Пожар возник в помещении на втором этаже, на место прибыли пожарные и следственно-оперативная группа полиции.
"На камерах видеонаблюдения обнаружили двух неизвестных молодых людей, которые ходили возле центрального входа. Полицейские обнаружили, что двери запасного входа взломаны, а в комнатах, где произошло возгорание, все перевернуто. Криминалисты изъяли с места происшествия окурки и отпечатки пальцев, которые, вероятно, оставили злоумышленники", - сказано в сообщении.
В результате пожара никто не пострадал, следственные действия продолжаются. Событие предварительно квалифицировано по части "умышленное уничтожение или повреждение имущества". Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Автомобиль скорой помощи на Украине
Вчера, 14:22РИА Новости
На Украине восемь человек пострадали при взрыве на заводе в Сумах
6627175
Обсудить 2
Ситуация на УкраинеКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи на Украине
На Украине восемь человек пострадали при взрыве на заводе в Сумах
РИА
Новости
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков прокомментировал призыв депутатов бундестага снять санкции с России
Врачи во время операции
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
Рабочий на газовой станции на Украине
"Нафтогаз" предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
Лента
новостей
Корабль в море
В Атлантике ищут пропавшее судно, на котором были украинцы
Валерия Гонтарева
Порошенко поддержал в Лондоне экс-главу Нацбанка Украины
Курт Волкер
Украинский политолог рассказал о последствиях отставки Волкера
Джеймс Хетфилд
Metallica отменила концерты из-за состояния вокалиста
Европейский суд по правам человека в Страсбурге
Пострадавшие от обстрелов жители поселка в ЛНР написали жалобы в ЕСПЧ
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
В Израиле объяснили провал Patriot в Саудовской Аравии
Женщина в наручниках
Украинские пограничницы убили новорожденного ребенка
Художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
Умер режиссер Марк Захаров
Побережье Атлантического океана в США во время шторма
Пропавшее судно с украинцами затонуло в Атлантике
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:05В Австрии открылись первые избирательные участки на парламентских выборах
06:58Зеленский оскорбил правительство Меркель, пишут немецкие СМИ
06:27СМИ: Госдеп активизировал расследование против Хиллари Клинтон
06:25Пушков оценил последствия высказываний Зеленского о Меркель
06:10Зариф заявил о неспособности США завершить развязанные ими войны
06:08Илон Маск рассказал, верит ли он в существование инопланетян
05:32На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,1
05:23США на похоронах Ширака будет представлять посол во Франции
05:10Немецкий турист рассказал о своих впечатлениях о России
05:09Сирийский фермер рассказал о восстановлении томатной плантации под Алеппо
04:54Маск рассказал, когда состоится первый полет корабля Starship
04:02Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре опустился ниже семи метров
03:36Эксперт предложил пускать тургруппы из Китая в Царское село только по утрам
03:23Учения "Центр-2019" показали на видео от первого лица
03:18Врачи рассказали, какие продукты помогут защитить сердце
03:13Даже умеренная активность уменьшит риск болезней сердца, заявили в ВОЗ
03:07На востоке Китая не менее 36 человек погибли в крупном ДТП
03:05Источник: запуск трех спутников связи "Гонец-М" ракетой "Союз" отложили
03:04Украинский эксперт высказался об усилении позиций России в мире
03:02У берегов Йемена пропал паром с десятками людей на борту
Лента новостейМолния