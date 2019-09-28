В Киеве подожгли детский сад

Пожар возник в помещении на втором этаже, на место прибыли пожарные и следственно-оперативная группа полиции.

"На камерах видеонаблюдения обнаружили двух неизвестных молодых людей, которые ходили возле центрального входа. Полицейские обнаружили, что двери запасного входа взломаны, а в комнатах, где произошло возгорание, все перевернуто. Криминалисты изъяли с места происшествия окурки и отпечатки пальцев, которые, вероятно, оставили злоумышленники", - сказано в сообщении.