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РИА Новости

В Эр-Рияде надеются, что новая визовая система привлечет туристов из России

15:26 28.09.2019 (обновлено: 15:54 28.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид города Эр-Рияд
Вид города Эр-Рияд
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Вид города Эр-Рияд. Архивное фото
ЭР-РИЯД, 28 сен - РИА Новости. Саудовская Аравия надеется, что ее новая визовая система поможет привлечь российских туристов, заявил РИА Новости глава Генерального управления по туризму и национальному наследию Саудовской Аравии Ахмед аль-Хатыб.
Саудовская Аравия ранее разрешила иностранцам любого вероисповедания из 49 стран, включая РФ, получать туристические визы в аэропортах королевства или в электронном виде.
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"Россияне теперь могут получать визы онлайн. Мы рассчитываем на российских туристов, и мы будем им рады. Мы хотим, чтобы они приехали узнать Саудовскую Аравию и насладиться нашей культурой и едой", - сказал Ахмед аль-Хатыб.
Глава Генерального управления по туризму подчеркнул, что Эр-Рияд ожидает большого туристического потока из России после запуска новой визовой системы.
"У нас красивая зима, а у вас очень суровая зима, поэтому вы можете приехать в Саудовскую Аравию зимой и насладиться прекрасной и приятной погодой. Мы очень рассчитываем на российских туристов", - добавил он.
Открытие страны для иностранных туристов предусмотрено программой экономических реформ Vision 30, целью которой является диверсификация экономики страны и сокращение ее зависимости от нефти. Власти страны рассчитывают, что к 2030 году число туристов составит 100 миллионов в год, что позволит привлечь значительные инвестиции и приведет к созданию миллиона рабочих мест.
Власти Саудовской Аравии уже пытались вводить туристические визы в 2010 году, но тогда этот пробный эксперимент не привел к успеху из-за давления консервативной части саудовского общества.
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