В Эр-Рияде надеются, что новая визовая система привлечет туристов из России

ЭР-РИЯД, 28 сен - РИА Новости. Саудовская Аравия надеется, что ее новая визовая система поможет привлечь российских туристов, заявил РИА Новости глава Генерального управления по туризму и национальному наследию Саудовской Аравии Ахмед аль-Хатыб.

Саудовская Аравия ранее разрешила иностранцам любого вероисповедания из 49 стран, включая РФ, получать туристические визы в аэропортах королевства или в электронном виде.

"Россияне теперь могут получать визы онлайн. Мы рассчитываем на российских туристов, и мы будем им рады. Мы хотим, чтобы они приехали узнать Саудовскую Аравию и насладиться нашей культурой и едой", - сказал Ахмед аль-Хатыб.

Глава Генерального управления по туризму подчеркнул, что Эр-Рияд ожидает большого туристического потока из России после запуска новой визовой системы.

"У нас красивая зима, а у вас очень суровая зима, поэтому вы можете приехать в Саудовскую Аравию зимой и насладиться прекрасной и приятной погодой. Мы очень рассчитываем на российских туристов", - добавил он.

Открытие страны для иностранных туристов предусмотрено программой экономических реформ Vision 30, целью которой является диверсификация экономики страны и сокращение ее зависимости от нефти. Власти страны рассчитывают, что к 2030 году число туристов составит 100 миллионов в год, что позволит привлечь значительные инвестиции и приведет к созданию миллиона рабочих мест.