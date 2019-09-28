Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-28T15:36Z
https://ria.ru/20190928/1559235075.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155615/18/1556151836_0:52:2974:1725_1036x0_80_0_0_0a84c81a3feee31d22ab1fb7df5d7d01.jpg
РИА Новости

Пострадавшие от обстрелов жители поселка в ЛНР написали жалобы в ЕСПЧ

15:13 28.09.2019 (обновлено: 15:36 28.09.2019)
3897
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЕвропейский суд по правам человека в Страсбурге
Европейский суд по правам человека в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Архивное фото
ЛУГАНСК, 28 июл — РИА Новости. Пострадавшие от обстрелов украинских силовиков жители поселка Донецкий в самопровозглашенной Луганской народной республике составили жалобы в Европейский суд по правам человека, сообщил журналистам представитель Генпрокуратуры ЛНР Кирилл Белов.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила о 19 обстрелах со стороны ВСУ за неделю и гибели ополченца при обстреле населенного пункта Донецкий в Донбассе.
"Ввиду того что территория ЛНР подвергается ежедневным обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины, список пострадавших постоянно пополняется новыми жертвами, а также новыми разрушениями. Жители Донецкого написали жалобы в ЕСПЧ", — рассказал Белов.
По словам местных жителей, осколками снарядов различного калибра повреждены практически все строения поселка.
Последствия обстрела в Донбассе
Вчера, 14:42РИА Новости
В ЛНР заявили о минометных обстрелах со стороны силовиков
14370596
Обсудить 7
Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаЕвропейский суд по правам человекаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Давно пора
28 сентября, 15:41
ODOR SCROTUM
3510001
Проверка вассалов в ЕСЧП на вшивость!
28 сентября, 17:40
АПАркадий Правдин
3200001
Рекомендуем
Дмитрий Трапезников на церемонии представления депутатам Народного совета ДНР
Полковника вооруженных сил ДНР Трапезникова назначили и. о. главы Элисты
РИА
Новости
Рабочий на газовой станции на Украине
"Нафтогаз" предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
В Израиле объяснили провал Patriot в Саудовской Аравии
Автомобиль скорой помощи в Донбассе
Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР
Лента
новостей
Украинский военный
ВСУ открыли снайперский огонь по окраине Донецка, заявили в ДНР
Бундестаг
Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
В ЛНР заявили, что сбили украинский беспилотник
Нино Бурджанадзе
Нино Бурджанадзе: Грузия должна извиниться за инцидент с Гавриловым
Побережье Атлантического океана в США во время шторма
Пропавшее судно с украинцами затонуло в Атлантике
Заседание Верховной рады Украины
Новый бюджет: кто Украину ужинает, тот ее и танцует
Президент Грузии Саломе Зурабишвили на церемонии возложения цветов к могиле неизвестного солдата в парке Ваке в Тбилиси
Президент Грузии призвала к диалогу с Россией
Момент взрыва на судне в Южной Корее попал на видео
Момент взрыва на судне в Южной Корее попал на видео
Слитки золота. Архив
"Ротшильд семечками не торгует": рухнул картель на мировом рынке золота
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:05В Австрии открылись первые избирательные участки на парламентских выборах
06:58Зеленский оскорбил правительство Меркель, пишут немецкие СМИ
06:27СМИ: Госдеп активизировал расследование против Хиллари Клинтон
06:25Пушков оценил последствия высказываний Зеленского о Меркель
06:10Зариф заявил о неспособности США завершить развязанные ими войны
06:08Илон Маск рассказал, верит ли он в существование инопланетян
05:32На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,1
05:23США на похоронах Ширака будет представлять посол во Франции
05:10Немецкий турист рассказал о своих впечатлениях о России
05:09Сирийский фермер рассказал о восстановлении томатной плантации под Алеппо
04:54Маск рассказал, когда состоится первый полет корабля Starship
04:02Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре опустился ниже семи метров
03:36Эксперт предложил пускать тургруппы из Китая в Царское село только по утрам
03:23Учения "Центр-2019" показали на видео от первого лица
03:18Врачи рассказали, какие продукты помогут защитить сердце
03:13Даже умеренная активность уменьшит риск болезней сердца, заявили в ВОЗ
03:07На востоке Китая не менее 36 человек погибли в крупном ДТП
03:05Источник: запуск трех спутников связи "Гонец-М" ракетой "Союз" отложили
03:04Украинский эксперт высказался об усилении позиций России в мире
03:02У берегов Йемена пропал паром с десятками людей на борту
Лента новостейМолния