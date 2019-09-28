Пострадавшие от обстрелов жители поселка в ЛНР написали жалобы в ЕСПЧ

ЛУГАНСК, 28 июл — РИА Новости. Пострадавшие от обстрелов украинских силовиков жители поселка Донецкий в самопровозглашенной Луганской народной республике составили жалобы в Европейский суд по правам человека, сообщил журналистам представитель Генпрокуратуры ЛНР Кирилл Белов.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила о 19 обстрелах со стороны ВСУ за неделю и гибели ополченца при обстреле населенного пункта Донецкий в Донбассе.
"Ввиду того что территория ЛНР подвергается ежедневным обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины, список пострадавших постоянно пополняется новыми жертвами, а также новыми разрушениями. Жители Донецкого написали жалобы в ЕСПЧ", — рассказал Белов.
По словам местных жителей, осколками снарядов различного калибра повреждены практически все строения поселка.