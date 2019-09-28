Бастрыкин и Шойгу выразили соболезнования в связи со смертью Марка Захарова

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выразили соболезнования в связи с кончиной режиссера и народного артиста СССР Марка Захарова.

Ранее директор Ленкома Марк Варшавер сообщил РИА Новости, что художественный руководитель театра Ленком, российский режиссер, народный артист СССР Марк Захаров скончался в субботу на 86-м году жизни.

"Прошу передать искренние слова сочувствия и поддержки родным и близким Марка Анатольевича", – цитирует пресс-служба Минобороны РФ телеграмму Шойгу, направленную в адрес Московского театра "Ленком".

Министр добавил, что это огромная утрата для поклонников настоящего искусства. Отдав более 60 лет своей жизни театру и кинематографу, Захаров внес неоценимый вклад в культурную жизнь России, отметил Шойгу.

Председатель СК РФ также выразил соболезнования, отметив, что Захаров был не только талантливым и успешным режиссером и сценаристом, но и прекрасным педагогом, воспитавшим плеяды российских талантов, общественным деятелем с активной гражданской позицией.