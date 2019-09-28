Лавров назвал Грецию "добрым партнером" России в Европе

КЕРКИРА (остров Корфу, Греция), 28 сен - РИА Новости. Греция является добрым партнером России в Европе, а взаимная симпатия двух народов опирается на вековые связи, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в приветствии организаторам, участникам и гостям международного общественного форума "Русская неделя на Ионических островах".

Основные мероприятия недели проходят на Корфу, для участия в них прибыл фрегат "Адмирал Макаров" Черноморского флота ВМФ России, командующий флотом вице-адмирал Игорь Осипов.

Приветствие Лаврова зачитал посол России в Афинах Андрей Маслов на церемонии возложения венков к памятнику первому правителю Греции Иоанну Каподистрии.

"Афины - наш добрый партнёр в Европе. Взаимная симпатия россиян и греков опирается на вековые связи, духовное и цивилизационное родство и не подвластна капризам политической конъюнктуры", - написал министр.

По его словам, в России ценят бережное отношение греческих друзей к совместному историческому прошлому.

"Радует, что на Корфу продолжают трепетно хранить память об освободителе Ионических островов - великом русском флотоводце адмирале Фёдоре Федоровиче Ушакове",- говорится в приветствии главы МИД.

Лавров заявил, что инициатива проведения Русской недели "на протяжении многих лет способствует укреплению атмосферы доверия и взаимопонимания между двумя народами, знакомит широкую общественность Греции с богатым историческим наследием России".

На Корфу впервые прибыл командующий Черноморским флотом РФ. "До этого ни один командующий не посещал остров после адмирала Ушакова", - сказал вице-адмирал Осипов РИА Новости.

По его словам, в Греции помнят и чтят Ушакова.

Он поблагодарил власти Греции, жителей Керкиры и весь греческий народ за сохранение светлой памяти выдающегося флотоводца, освобождавшего Корфу и при участии которого было создана Республика Семи островов.

Командующий поблагодарил греков за тёплый радушный приём российских моряков. "Встречают нас очень тепло", - сказал Осипов.