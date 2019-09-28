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РИА Новости

Лавров назвал Грецию "добрым партнером" России в Европе

14:39 28.09.2019 (обновлено: 14:52 28.09.2019)
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© РИА Новости / Геннадий МельникРусская неделя на Корфу
Русская неделя на Корфу
© РИА Новости / Геннадий Мельник
КЕРКИРА (остров Корфу, Греция), 28 сен - РИА Новости. Греция является добрым партнером России в Европе, а взаимная симпатия двух народов опирается на вековые связи, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в приветствии организаторам, участникам и гостям международного общественного форума "Русская неделя на Ионических островах".
Основные мероприятия недели проходят на Корфу, для участия в них прибыл фрегат "Адмирал Макаров" Черноморского флота ВМФ России, командующий флотом вице-адмирал Игорь Осипов.
Приветствие Лаврова зачитал посол России в Афинах Андрей Маслов на церемонии возложения венков к памятнику первому правителю Греции Иоанну Каподистрии.
"Афины - наш добрый партнёр в Европе. Взаимная симпатия россиян и греков опирается на вековые связи, духовное и цивилизационное родство и не подвластна капризам политической конъюнктуры", - написал министр.
По его словам, в России ценят бережное отношение греческих друзей к совместному историческому прошлому.
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"Радует, что на Корфу продолжают трепетно хранить память об освободителе Ионических островов - великом русском флотоводце адмирале Фёдоре Федоровиче Ушакове",- говорится в приветствии главы МИД.
Лавров заявил, что инициатива проведения Русской недели "на протяжении многих лет способствует укреплению атмосферы доверия и взаимопонимания между двумя народами, знакомит широкую общественность Греции с богатым историческим наследием России".
На Корфу впервые прибыл командующий Черноморским флотом РФ. "До этого ни один командующий не посещал остров после адмирала Ушакова", - сказал вице-адмирал Осипов РИА Новости.
По его словам, в Греции помнят и чтят Ушакова.
Он поблагодарил власти Греции, жителей Керкиры и весь греческий народ за сохранение светлой памяти выдающегося флотоводца, освобождавшего Корфу и при участии которого было создана Республика Семи островов.
Командующий поблагодарил греков за тёплый радушный приём российских моряков. "Встречают нас очень тепло", - сказал Осипов.
Во время торжественного прохождения по Керкире российского и греческого военных оркестров и российских моряков их приветствовали сотни жителей и туристов со словами "Русские! Русские идут!".
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