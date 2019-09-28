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РИА Новости

В Иране раскритиковали США за отказ главе МИД посетить больного дипломата

14:38 28.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 28 сен - РИА Новости. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи выступил с критикой в адрес США за то, что главе ведомства Мохаммаду Джаваду Зарифу не дают посетить в американской больнице постпреда Ирана при ООН Маджида Тахт-Раванчи.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на представителя госдепа США сообщило, что глава МИД Ирана Зариф сможет посетить в Нью-Йорке иранского постпреда при ООН, который проходит лечение от рака, при условии что Тегеран отпустит гражданина США.
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"Дай бог, Маджид в скором времени поправится и вернётся к своим обязанностям, но позор останется на том правительстве, которое человеческие вопросы делает заложником политических целей", - написал замглавы МИД Ирана Аракчи в Instagram.
Зариф находится в Нью-Йорке для участия в Генассамблее ООН. Как сообщает агентство, без предварительного разрешения Вашингтона иранские дипломаты и их семьи могут передвигаться только в пределах районов Манхэттен и Куинс, а также до международного аэропорта имени Джона Кеннеди.
В середине июля США значительно ограничили свободу передвижения более чем десяти иранским дипломатам и их семьям, проживающим в Нью-Йорке. В дипломатической ноте от 12 июля сообщается, что правила передвижения, у которых нет конечного срока, относятся "ко всем членам постоянной миссии Ирана при ООН, их ближайшим членам семей и представителям иранского правительства в ООН".
В ноте отмечается, что для других передвижений необходимо получить разрешение от управления по делам иностранных представительств госдепа США, запрос необходимо делать по меньшей мере за пять дней. Также представителям миссии Ирана в ООН необходимо представлять на утверждение гостиничные номера. Представитель иранского МИД заявил, что ограничения не повлияли на работу Зарифа в Нью-Йорке в понедельник.
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