В Иране раскритиковали США за отказ главе МИД посетить больного дипломата

ТЕГЕРАН, 28 сен - РИА Новости. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи выступил с критикой в адрес США за то, что главе ведомства Мохаммаду Джаваду Зарифу не дают посетить в американской больнице постпреда Ирана при ООН Маджида Тахт-Раванчи.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на представителя госдепа США сообщило, что глава МИД Ирана Зариф сможет посетить в Нью-Йорке иранского постпреда при ООН, который проходит лечение от рака, при условии что Тегеран отпустит гражданина США.

"Дай бог, Маджид в скором времени поправится и вернётся к своим обязанностям, но позор останется на том правительстве, которое человеческие вопросы делает заложником политических целей", - написал замглавы МИД Ирана Аракчи в Instagram.

Зариф находится в Нью-Йорке для участия в Генассамблее ООН. Как сообщает агентство, без предварительного разрешения Вашингтона иранские дипломаты и их семьи могут передвигаться только в пределах районов Манхэттен и Куинс, а также до международного аэропорта имени Джона Кеннеди.

В середине июля США значительно ограничили свободу передвижения более чем десяти иранским дипломатам и их семьям, проживающим в Нью-Йорке. В дипломатической ноте от 12 июля сообщается, что правила передвижения, у которых нет конечного срока, относятся "ко всем членам постоянной миссии Ирана при ООН, их ближайшим членам семей и представителям иранского правительства в ООН".